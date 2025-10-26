لقاءات رعوية لقداسة البابا مع ممثلي الكنيسة القبطية في الخارج

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، عددًا من الآباء الكهنة والأساقفة.

حيث استقبل قداسته الراهب القمص إيرينيئوس البراموسي، النائب البابوي للكنيسة القبطية بدولة قبرص، الذي قدم لقداسته تقريرًا عن الخدمة هناك.

كما استقبل نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن، وذلك على هامش المؤتمر السادس لمجلس الكنائس العالمي المنعقد حاليًا في مركز لوجوس بوادي النطرون، بضيافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

كما استقبل قداسته الراهب القمص رويس الأنبا بيشوي الذي يخدم في أيرلندا، وقدم لقداسته تقريرًا عن خدمته هناك.

وأكد قداسة البابا خلال اللقاءات على متابعته الدائمة لخدمة الكنيسة القبطية في المهجر، واهتمامه بأبنائها في مختلف دول العالم، مشيدًا بجهود الآباء في رعاية الشعب والخدمة بروح المحبة والوحدة.