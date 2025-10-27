الكاردينال كورت كوخ يترأس القداس لوفد الكنيسة الكاثوليكية

ترأس غبطة الكاردينال كورت كوخ، عميد الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين، صلاة القداس الإلهي، لوفد الكنيسة الكاثوليكية المشارك في أعمال المؤتمر الدولي السادس لمجلس الكنائس العالمي، والذي تُقام فعالياته حاليًا، تحت شعار "أين نحن الآن من الوحدة المرئية؟"، بمركز لوجوس بالمقر البابوي للأقباط الأرثوذكس، بدير القديس الأنبا بيشوي، بوادي النطرون.

شارك في الصلاة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأب ميلاد صدقي اللعازري، بجانب عدد من الشخصيات الكاثوليكية الأخرى، حيث ألقى غبطة الكاردينال عظة الذبيحة الإلهية حول مَثل "الفريسي والعشار".

جدير بالذكر أن أعمال المؤتمر الدولي السادس لمؤتمر مجلس الكنائس العالمي، تأتي تزامنًا مع مرور 1700 على مجمع نيقية (325 - 2025).