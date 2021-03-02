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تعليم

تلاميذ 6 ابتدائي يمتحنون كل المواد في ورقة واحدة مجمعة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 08:31 ص
طلاب
طلاب
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ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 ، تلاميذ الصف السادس الابتدائي، الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة.

ويؤدي تلاميذ 6 ابتدائي امتحان الفصل الدراسي الأول، بأسلوب الورقة المجمعة التي تضم بداخلها جميع المواد، لمدة ساعتين.


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وقالت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات صفوف النقل ، ستكون اسئلتها اختيار من متعدد ، بها 4 بدائل لكل سؤال ، وستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة.

وقال الدكتور طارق شوقي  وزير التربية والتعليم:  ستكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد -4 بدائل لكل سؤال ) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف للمجموع طبقا لخطة توزيع المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن زمن الامتحان لطلاب صفوف النقل ساعتان لكل صف، أما عن ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي، فأكد الوزير على ما يلي :

تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسي الأول و 50% على الدرجات التي يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التي تعقد من شهر مارس حتى شهر مايو.

ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من المجموع الكلي للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة في أي مادة عن 25%.

والطالب الحاصل على 50% فأكثر من المجموع الكلي وحصل على اق من 25 % في مادة او اكثر له حق دخول الدور الثاني في تلك المواد اتي لم يحقق بها نسبة 25%.

الطالب الحاصل على أقل من 50% في المجموع الكلي ويكون له الحق في دخول الدور الثاني في المواد التي يحصل فيها على نسبة 25% حتى يتجاوز نسبة النجاح المقررة 50% للمجموع الكلي.
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