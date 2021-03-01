شعبة السجائر تكشف موعد زيادة الأسعار.. تفاصيل

نفى إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، ما يتردد بشأن رفع سعر السجائر، معلقا: "الشركات لم ترفع الأسعار ولا جنيه".





وأشار "إمبابي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن قانون 67 لسنة 2016، والذي تم تعديله في 2020، نص على عدم حدوث زيادة في أسعار السجائر إلا بحلول أغسطس 2021.





وأضاف رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية، أن من يرصد زيادة في أسعار السجائر قبل أغسطس 2021 يتواصل مع وزارة التموين ويبلغ عن الواقعة.





وفرضت حالة من البلبلة نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد الشكاوى من الإعلان عن زيادة أسعار بعض أنوع السجائر، وتزايد المخاوف من ظهور سوق سوداء.





وأمام تزايد هذه المخاوف، سارعت شعبة تجار الأدخنة باتحاد الغرف التجارية، إلى تحذير التجار من عدم الالتزام بأسعار السجائر، خاصة مع تزايد الحديث عن رفع سعر العبوة الواحدة عن 3 جنيهات من قبل التجار.





وهددت الشعبة بفرض عقوبات بالغرامة على المخالفين، حال البيع بأسعار مخالفة للسعر المعلن؛ حيث سبق وتم الإعلان عن هامش الربح يتراوح ما بين 25 قرشا – 100 قرش، يتم تحميلها على سعر علبة السجائر لدى تجار التجزئة، وهي ربحهم، وسيكون ذلك على الأنواع التي تم تحريك أسعارها فقط سابقا -سجائر ميريت-.



