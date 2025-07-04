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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تحرّك مهم بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب مصرع جوتا في حادث مروّع

جوتا
جوتا
حمزة شعيب

يخطط الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لتكريم النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، الذي وافته المنية صباح أمس إثر حادث مروري أليم. يأتي هذا التكريم المقترح في ظل حالة الحزن التي تخيم على الأوساط الكروية بعد فقدان اللاعب وشقيقه.

تكريم مقترح في الدرع الخيرية لجوتا

وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يرغب الاتحاد الإنجليزي في إقامة مراسم تكريم خاصة لجوتا خلال مباراة الدرع الخيرية المرتقبة الشهر المقبل، والتي ستجمع بين بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ليفربول، وبطل كأس إنجلترا، كريستال بالاس.

قبل الإعلان عن أي خطط نهائية، ستُجرى محادثات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية في ناديي ليفربول وكريستال بالاس لضمان أن يكون التكريم مناسبًا ومحترمًا. وقد أكدت شبكة "بي بي سي" العالمية أن الاتحاد الإنجليزي سيأخذ توجيهات ليفربول في الاعتبار بهذا الشأن.

يُذكر أن الاتحاد الإنجليزي يعتمد بشكل روتيني على مناسبات كبرى، مثل مباريات المنتخب والنهائيات المحلية، للحداد على الشخصيات المتوفاة في كرة القدم وخارجها، غالبًا من خلال ارتداء شارات سوداء أو الوقوف دقيقة صمت.

ليفربول يبدأ التكريم و"صلاح" ينعي

صباح اليوم، نظم نادي ليفربول مراسم تكريم مؤثرة في ملعب "آنفيلد"، تخليدًا لذكرى جوتا وشقيقه أندريه. حضر المراسم جوردان هندرسون، زميل جوتا السابق ونجم أياكس أمستردام الحالي، إلى جانب عدد من الجماهير، حيث وضعوا أكاليل الزهور وأضاءوا الشموع تعبيرًا عن الحداد.

كما نعى نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، محمد صلاح، وفاة جوتا عبر حسابه الرسمي، معربًا عن حزنه الشديد. وفي لفتة مؤثرة أخرى، قرر نادي ليفربول حجب القميص رقم 20 تكريمًا لنجمه البرتغالي الراحل.

جوتا الاتحاد الإنجليزي ليفربول

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