بعد وفاة أحمد عامر.. أزهري يوجه رسالة لـ حمو بيكا

وجه الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة إلى مطرب المهرجانات حمو بيكا؛ بعد مطالبته بحذف جميع أغاني الفنان الراحل أحمد عامر من على قناته الخاصة.

وقال العالم الأزهري، إنه من باب أولى أن يتعظ حمو بيكا، وأن يحذف هو الأغاني الخاصة به، وأن يسأل علماء الأزهر عن الحلال، وأن يتجه للحلال، متسشهدا بقول الله - تعالى-: " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

وأضاف العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدعو الله أن يغفر للراحل أحمد عامر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك صدقة وحسنة جارية، وأن هناك سيئة جارية.

وطالب الشيخ عبد العزيز النجار، من الجمهور، بعدم الشماتة في أحد بعد الوفاة، داعيا كل شخص أن يعمل لما هو بعد الموت.

وأثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا الجدل مجددًا، حول حذف أغاني المطرب الراحل أحمد عامر، مؤكدًا أن الغناء ليس حرامًا، وأنه يكتسب رزقه من الغناء.

وقال حمو بيكا، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “فيس بوك”: "لما حذفت أغاني أحمد عامر؛ عشان ده واحد في ذمة الله، والأغاني ميبقاش ليها وجود عندي، لكن إحنا مش بنعمل حاجة غلط، لقمة عيشنا، وهي دي شغلتنا، وناس كتير بتاكل عيش وفاتحين بيوت".

وتابع: “إحنا مش بنعمل حاجة غلط أو حرام ولو بنعمل حاجة حرام ربنا اللي هيحاسبنا مش العبد، كلنا أموات وناس بتوصل ناس.. الحمد لله إحنا عارفين ربنا وبنصلي ومفيش حاجة غلط”.

واختتم: “إحنا وقفنا شغل امبارح؛ بسبب وفاة أخويا أحمد عامر، وكان فيه أغاني هتنزل ووقفناها”.

ورحل الفنان أحمد عامر فجر الأربعاء الموافق 2 يوليو، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن الشديد على الراحل، وتصدّر اسمه مؤشرات البحث؛ بعد أن نعاه عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إلى جانب زملائه ومحبيه.

وفي لفتة تقديرية من النقابة، قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر خلال الأيام المقبلة، وذلك تكريمًا لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.