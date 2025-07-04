قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حريق في دمشق قرب قصر الشعب | شاهد
إيران تفتح مجالها الجوي لاستقبال الرحلات المدنية
تصاعد استهداف الاحتلال جنوب غزة.. واستشهاد العشرات في غارات إسرائيلية متفرقة
مكالمة بوتين تدفع ترامب لإرسال الأسلحة الدفاعية لأوكرانيا
حازم شومان بعد خروجه من العناية: مكنتش متخيل إني هرجع تاني وسط عيالي
ياسمين عز: لو الأهلي غاب الهلال منور.. وخلي السيتي يِلَالي
شوفناه صغيّر | محمد منير يوجه رسالة مؤثرة لـ شيكابالا بعد اعتزاله الكرة
ياسمين عز للسيدات: هاتي لجوزك تين شوكي وشيلي البذر بالملقاط
ياسمين عز: أنجلينا جولي تستحق جائزة أحسن حرباية
غموض يحيط بالعثور على جـ.ـثة سيدة داخل شقة بالطالبية
انخفاض أسعار الذهب اليوم عيار 21.. ماذا حدث في تعاملات الجمعة؟
14 شهيدا إثر قصف الاحتلال منزلين في جباليا وحي التفاح بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد وفاة أحمد عامر.. أزهري يوجه رسالة لـ حمو بيكا

حمو بيكا وأحمد عامر
حمو بيكا وأحمد عامر

وجه الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، رسالة إلى مطرب المهرجانات حمو بيكا؛ بعد مطالبته بحذف جميع أغاني الفنان الراحل أحمد عامر من على قناته الخاصة.

وقال العالم الأزهري، إنه من باب أولى أن يتعظ حمو بيكا، وأن يحذف هو الأغاني الخاصة به، وأن يسأل علماء الأزهر عن الحلال، وأن يتجه للحلال، متسشهدا بقول الله - تعالى-: " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم".

وأضاف العالم الأزهري، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدعو الله أن يغفر للراحل أحمد عامر، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك صدقة وحسنة جارية، وأن هناك سيئة جارية.

وطالب الشيخ عبد العزيز النجار، من الجمهور، بعدم الشماتة في أحد بعد الوفاة، داعيا كل شخص أن يعمل لما هو بعد الموت.

وأثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا الجدل مجددًا، حول حذف أغاني المطرب الراحل أحمد عامر، مؤكدًا أن الغناء ليس حرامًا، وأنه يكتسب رزقه من الغناء.

وقال حمو بيكا، خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “فيس بوك”: "لما حذفت أغاني أحمد عامر؛ عشان ده واحد في ذمة الله، والأغاني ميبقاش ليها وجود عندي، لكن إحنا مش بنعمل حاجة غلط، لقمة عيشنا، وهي دي شغلتنا، وناس كتير بتاكل عيش وفاتحين بيوت".

وتابع: “إحنا مش بنعمل حاجة غلط أو حرام ولو بنعمل حاجة حرام ربنا اللي هيحاسبنا مش العبد، كلنا أموات وناس بتوصل ناس.. الحمد لله إحنا عارفين ربنا وبنصلي ومفيش حاجة غلط”.

واختتم: “إحنا وقفنا شغل امبارح؛ بسبب وفاة أخويا أحمد عامر، وكان فيه أغاني هتنزل ووقفناها”.

ورحل الفنان أحمد عامر فجر الأربعاء الموافق 2 يوليو، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن الشديد على الراحل، وتصدّر اسمه مؤشرات البحث؛ بعد أن نعاه عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إلى جانب زملائه ومحبيه.

وفي لفتة تقديرية من النقابة، قررت النقابة العامة للمهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل إقامة عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر خلال الأيام المقبلة، وذلك تكريمًا لما عُرف عنه من سيرة طيبة وخلق رفيع داخل الوسط الفني وخارجه.

الأزهر علماء الأزهر الأزهر الشريف حمو بيكا أحمد عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

صورة أرشيفية

حسينا باهتزاز غريب.. كواليس مرعبة في غرق حفار بترول بخليج السويس

الايجار القديم

بعد إقرار القانون نهائيا.. حالات تستوجب الإخلاء الإجباري للوحدات السكنية

معاش

كيفية الحصول على معاش ربات البيوت بدون وظيفة

ترشيحاتنا

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بالصور

طريقة عمل لفائف البطاطس المحشوة بالدجاج والجبنة.. أكلة سهلة وسريعة

طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة
طريقة عمل لفائف البطاطس بالدجاج والجبنة

أغنية ارجعلها من ألبوم ابتدينا.. علامات بتقولك لازم تسمع كلام الهضبة

ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة
ارجعلها" علامات تؤكد إنك لازم تسمع كلام الهضبة

ارتفاع مبيعات السيارة الكهربائية الوحيدة من هوندا بنسبة 963%

هوندا
هوندا
هوندا

أجمل يوم في عمري.. إيناس عز الدين تحتفل بتخرج ابنتها نغم.. صور

إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما
إيناس عز الدين وزوجها أحمد العيسوي وابنتهما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد