غموض يحيط بالعثور على جـ.ـثة سيدة داخل شقة بالطالبية

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل مسكنها في الطالبية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد العثور على جثة داخل شقة بالطالبية، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة سيدة تقيم بالشقة، وعقب مناظرتها تم نقلها إلى المشرحة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.