الثوم أهمها.. خضراوات تساعد على إنقاص الوزن الزائد

تتميّز الخضراوات باحتوائ ها على الألياف، وتعد من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية ومن أهم الخضراوات التى تساعد على إنقاص الوزن الزائد.





الثوم:

يعتبر الثوم من أفضل أنواع الخضار التي تحرق الدهون وخاصّةً في منطقة البطن؛ ويساعد على وقف النشاط للخلايا الدهنية الضارة بالجسم قبل أن تتحوّل إلى خلايا دهنيّة تتكدس فيه بشكل كامل، لذلك ينصح بتناول الثوم سواءً في الطهي أو طازجًا أو من خلال بلعه صباحًا على الريق، وهناك طريقة لاستخدام الثوم من أجل حرق الدهون تتمثل بما يلي: إحضار ليمونة ومزجها مع كوب ماء، ثمّ يجب مضغ ثلاث أسنان من الثوم الطازج ثمّ شرب عصير الليمون والماء على الرّيق يوميًا.





الفاصولياء:

ومنها: الفاصولياء البيضاء الجافة، أو الفاصولياء الحمراء، وكلاهما تعملان على حرق الدهون وتقليلها داخل الجسم كونهما تحتويان على الألياف وتحسّنان من الهضم، وهما أيضًا تحتويان على البروتين الذي يزوّد الجسم بالطاقة وبالتالي يساهم في حرق الدهون. يمكن تناول الفاصولياء مطهوّة باللحم أو مع السلطات والشوربات.





الكرفس:

وهو نوع من أنواع الخضار ذات الأوراق الخضراء، يحتوي على كميّات قليلة من السعرات الحرارية ونسب عالية من الألياف والكالسيوم؛ واللذان يعملان على تخسيس الوزن وحرق الدهون، لذلك يمكن تناول الكرفس عصيرًا قبل الأكل أو إضافته مع الحساء أو السلطات.





الخيار:

يعتبر الخيار من الأغذية قليلة السعرات الحرارية، وهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية؛ حيث يعطي الشعور بالشبع، لذلك ينصح بتناول الخيار مع السلطات أو تناوله طازجًا لوحده، فهو يطهّر الجسم من السموم والدهون ويخسس الوزن.





الطماطم: