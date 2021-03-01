ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الثوم أهمها.. خضراوات تساعد على إنقاص الوزن الزائد

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:10 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدم اللايف كوتش عبد الحميد البجورى؛ عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول الخضراوات.

تتميّز الخضراوات باحتوائها على الألياف، وتعد من الأطعمة قليلة السعرات الحرارية ومن أهم الخضراوات التى تساعد على إنقاص الوزن الزائد. 

الثوم: 
يعتبر الثوم من أفضل أنواع الخضار التي تحرق الدهون وخاصّةً في منطقة البطن؛ ويساعد على وقف النشاط للخلايا الدهنية الضارة بالجسم قبل أن تتحوّل إلى خلايا دهنيّة تتكدس فيه بشكل كامل، لذلك ينصح بتناول الثوم سواءً في الطهي أو طازجًا أو من خلال بلعه صباحًا على الريق، وهناك طريقة لاستخدام الثوم من أجل حرق الدهون تتمثل بما يلي: إحضار ليمونة ومزجها مع كوب ماء، ثمّ يجب مضغ ثلاث أسنان من الثوم الطازج ثمّ شرب عصير الليمون والماء على الرّيق يوميًا. 

الفاصولياء: 
ومنها: الفاصولياء البيضاء الجافة، أو الفاصولياء الحمراء، وكلاهما تعملان على حرق الدهون وتقليلها داخل الجسم كونهما تحتويان على الألياف وتحسّنان من الهضم، وهما أيضًا تحتويان على البروتين الذي يزوّد الجسم بالطاقة وبالتالي يساهم في حرق الدهون. يمكن تناول الفاصولياء مطهوّة باللحم أو مع السلطات والشوربات.

الكرفس: 
وهو نوع من أنواع الخضار ذات الأوراق الخضراء، يحتوي على كميّات قليلة من السعرات الحرارية ونسب عالية من الألياف والكالسيوم؛ واللذان يعملان على تخسيس الوزن وحرق الدهون، لذلك يمكن تناول الكرفس عصيرًا قبل الأكل أو إضافته مع الحساء أو السلطات. 

الخيار:
 يعتبر الخيار من الأغذية قليلة السعرات الحرارية، وهو غني بالفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية؛ حيث يعطي الشعور بالشبع، لذلك ينصح بتناول الخيار مع السلطات أو تناوله طازجًا لوحده، فهو يطهّر الجسم من السموم والدهون ويخسس الوزن.

 الطماطم:
 تحتوي الطماطم على مركّب يُخفّض من نسبة الدهون في الدم، وتحتوي على الألياف والمعادن مثل: البوتاسيوم، والحديد، والفيتامينات مثل فيتامين سي .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصفة لتخسيس البطن.. والتخلص من الكرش عند النساء

فوائد عصير الطماطم.. على الريق وقبل النوم

فوائد شوربة الكرنب.. لحرق الدهون والتخسيس

5 أطعمة خالية من السعرات الحرارية تساعدك على فقدان دهون البطن العنيدة

أضرار الدهون الثلاثية وحيل تخلصك منها بدون أدوية

ترشيحاتنا

4 سنوات بلا مأوى.. قصة سبّاحة شهيرة تعيش في المقابر

فساتين وكاجوال.. إطلالات تكشف أنوثة حورية فرغلى

شاهد.. ماجد سامي يفتح النار على حكم مباراة الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري

نجم وادي دجلة: نواجه سوء حظ غير طبيعي

أبو العينين وكيل مجلس النواب: قرار الرئيس السيسي بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري يؤكد تضامنه مع النداءات الشعبية وانحيازه للمواطن

الحد الأقصى 25 ألف جنيه.. وزير العدل يكشف عن رسوم نقابة المحامين للتسجيل العقاري.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمحبي المغامرات.. نيسان تكشف عن نسخة جديدة بقدرات كهربائية E-NV200

كرة نارية طائرة.. لحظة مذهلة لاحتراق نيزك في السماء.. فيديو

بمكياج جريء.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار بلوك جديد