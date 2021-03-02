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بين الناس

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بشارع عدلي كفافي في مصر الجديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:58 م
صدى البلد
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وسام مختار
يعيش سكان شارع عدلي كفافي سانت فاتيما مصر الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة والمناطق المحيطة حالة من الخوف الشديد بسبب انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع، ومهاجمتها للأطفال والمارة خاصة بعد أن أصبح عددها كبيرًا بشكل ملحوظ في جميع أنحاء القرى.

ويقول المواطن حسين سلام من الأهالي فى رسالة عبر خدمة "بين الناس" التى يقدمها موقع "صدى البلد"، : "نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا إلى الامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، إضافةً إلى أنها تجعل النوم مستحيلًا؛ نظرًا لارتفاع صوت نباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعًا مؤلمًا".

وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة التي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالي، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم إضافة إلى الإزعاج ليلًا، وفى بعض الأحيان تهاجم المارة".

وناشد الأهالي، المسئولين بالوحدات البيطرية والحي، العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي، الذين يخشون على أطفالهم عند ذهابهم إلى المدارس.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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