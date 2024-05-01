اللجنة المركزية لتوريد القمح المحلى بالغربية تتابع نقل المحصول من الشون| صور

واصلت لجنة المرور المركزية لتوريد القمح المحلى 2024 بمحافظة الغربية، والمشكلة بقرار من الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، متابعة أعمال توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية، وذلك برئاسة نجوى العشيرى، سكرتير عام محافظة الغربية.

جاء ذلك خلال المرور على شونة دمرو وشونة نمرة البصل بمركز المحلة الكبرى، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والمهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والدكتور خالد أبو شادى، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، وتحت إشراف العميد عمرو الطوخى، مدير مباحث التموين بالغربية، والمهندسة حنان عامر، مدير عام هيئة سلامة الغذاء بالغربية، والمهندس محمد زكى، رئيس قطاع المطاحن بالغربية، ومتابعة الدكتورة إيمان الشيخ، مدير عام الشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الغربية، والمهندس عبد الرحمن السديمى، مدير عام الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعى المصرى للوجه البحرى، والمهندس إبراهيم وهبة، مدير إدارة الإنتاج والتخزين بالبنك الزراعى المصرى بقطاع الغربية، والمهندس جمال الديب، مدير منطقة غرب الدلتا بالبنك الزراعى المصرى.

فى السياق ذاته، تابعت اللجنة عملية نقل الأقماح من الشون إلى صومعة طنطا القابضة فى إطار توجيهات محافظ الغربية ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية بنقل الأقماح من المواقع التخزينية عقب استكمال السعات التخزينية ونقلها إلى صومعة طنطا القابضة "الإماراتية".

كما اطمأنت اللجنة على سير العمل بالشون والصوامع وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين لاستلام محصول القمح في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لتوريد القمح المحلى لموسم 2024، وذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وأكدت اللجنة أن جميع الشون والصوامع تسير بها عمليات استقبال القمح المحلى موسم 2024 دون أى معوقات.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المركزية بمحافظة الغربية، المحاسب عادل سلامة، إدارة الشئون الاقتصادية بديوان عام محافظة الغربية، والمهندس محمد عبد الله، مفتش مديرية تموين الغربية، وكابتن محمد الزغبى، مباحث تموين الغربية، والمهندس مصطفى النحراوى، البنك الزراعى المصرى بالغربية.

وتلقت اللجنة المركزية بيان توريد القمح المحلى موسم 2024 عن يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، والذي جاء كالتالي:

البنك الزراعى: 3560.131 طن.

المطاحن: 2205.757 طن.

الصوامع: 835.800 طن.

إجمالي اليوم: 6601.688 طن.

إجمالى محافظة الغربية: سابق: 50341.639 طن.

اليوم: 6601.688 طن.

إجمالى: 56943.327 طن.

تقاوى: 25.150 طن.

الإجمالى العام للمحافظة: 56968.477 طن.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، شدد على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول.

ووجه بالتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

فى السياق ذاته، ناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار سرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح.

كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

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