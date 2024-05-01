صفقة ب2.6 مليون جنيه.. سيدة تدير وكرا لتجارة المخدرات بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عاطل وسيدة بالجيزة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية" ، سيدة – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الأفيون – كمية من الأقراص المخدرة – سيارة – ميزان حساس – أدوات تصنيع مخدر الآيس).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,6 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.