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برلمان

برلمانية: قرار الرئيس بتأجيل قانون الضرائب العقارية قطع الطريق على المشككين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:55 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أشادت النائبة البرلمانية الدكتورة هند حازم حبيب عضو مجلس النواب وأمين  سر لجنة التضامن الاجتماعي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين قائلة :"قطع الطريق على المشككين وأبواق الجماعات الإرهابية" وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اب لجميع المصريين ويشعر بهم ويقف معهم دائما.

 

وأضافت أمين سر لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب أن الدعوة إلي إجراء حوار مجتمعي حول القانون سوف يكون له أثر كبير في إخراجه بشكل يلبي مطالب المصريين ويقضي علي اي لغط أو عوار من شأنه أن يقلق المواطن المصري.

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وأشارت هند حازم  إلي أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما ما تنحاز الي صفوف المواطنين بالرغم من شدة بعضها أحيانا ولكن يظهر أثرها على المدى القريب ويشعر بمردودها الاقتصادي والاجتماعي الجميع.

 

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي اطّلع على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقارى وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعى، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل

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