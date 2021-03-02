المصري الديمقراطي الاجتماعي يرحب بقرار تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري

رحَّب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بدعوة رئيس الجمهورية إلى تأجيل تنفيذ قانون الشهر العقاري مع فتح حوار مجتمعي واسع حول القانون.





واكد الحزب أن هذه الخطوة المشكورة و الموفقة للرئيس جاءت استجابة لغضب الناس و رفضهم للقانون و هو ماعبر عنه بكل صدق عدة أحزاب و عدد كبير من النواب حيث طلب حزبنا تحديدا، إرجاء العمل بالقانون و الدعوة لحوار مجتمعي، و هو نفس ما تبناه الرئيس و دعى إليه مما يؤكد على دور الأحزاب وأهميتها في بلورة مطالب الناس و توصيلها ، عبر الوسائل الشرعية الدستورية المتاحة إلى السلطة التنفيذية بكل مؤسساتها.





وطالب الحزب بضرورة تدعيم دور الأحزاب و إفساح المجال لها في الإعلام وإتاحة فرصة العمل لها بحرية في كافة المجالات و المواقع، إضافة الى ضرورة إجراء حوارات مجتمعية موسعة بخصوص كل القوانين و القرارت التي تمس حياة الناس و الحرص على مشاركة كل أطراف المجتمع في هذه الحوارات.



