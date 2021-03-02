ضبط شخص اشترك مع شقيقه في تهريب الأموال لخارج البلاد









وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام أحد الأشخاص وشقيقه، يعمل بإحدى الدول الأجنبية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال تهريب الأموال بالنقد الأجنبى خارج البلاد بنظام "المقاصة" بالمخالفة القانون.





بالتحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، حيث يقوم أحد المتهمين بتهريب الأموال خارج البلاد بالاشتراك مع الثانى الذى يعمل بالدولة الأجنبية من خلال استغلال بعض العاملين بالدولة المنوه عنها، وتسليمهم الحد المسموح بحمله من النقد الأجنبى حال سفرهم مقابل تحصلهم على قيمة مالية محددة.





عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، أمكن ضبط المتهمين وبحوزتهما "مبلغ مالى - هاتف محمول (محمل بالعديد من المحادثات والرسائل بينهما وبين عملائهما تؤكد نشاطهما المؤثم) - دفتر مدون به أسماء عملائهما والمبالغ المالية المسلمة إليهم بالعملة الأجنبية - ماكينة عد نقدية"، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.