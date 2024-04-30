رد ناري من أحمد كريمة بشأن حديث المشايخ في خصوصيات الناس بالفضائيات

وجه الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، رسالة عاجلة لكل شيخ منتسب لـ الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بشأن الحديث في خصوصيات الناس.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن من يريد أن ينصح شخص فعليه أن يكون ذلك من باب السر والخصوصية والعلم، وليس من خلال القنوات الفضائية والسوشيال ميديا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الفترة الأخيرة هناك بعض الأشخاص تظهر على القنوات من أجل فضخ غيرهم، وليس من أجل أن يقيم المعوج، أو ينصه غيره.