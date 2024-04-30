فاحشة| أحمد كريمة يهاجم بعض البرامج التلفزيونية على الهواء

كشف الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، الحكم الشرعي في البرامج التلفزيونية التي تناقش وتعرض الأسرار الشخصية بـ النجوم والمشاهير.

وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن الله قال في كتابه الكريم:" إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون‏".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من ينشر أسرار الأشخاص عبر القنوات الفضائية فقد ساهم في ارتكاب فاحشة، وأن من تتبع عورات الناس فضحه الله في عقر داره.

ولفت إلى أنه يطالب القائمين على القنوات الفضائية، بعدم ارتكاب مثل هذه الأشياء، لآنها تخالف الشريعة الإسلامية، وتساهم في إشاعة الفاحشة بين أبناء المجتمع.

