أحمد كريمة ينهار على الهواء.. ويفجر مفاجأة عن الملحدين في مصر

حل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضيفا على الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

أحمد كريمة: درست التصوف سنتين كاملتين على يد الإمام عبد الحليم محمود

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه حضر درس التصوف لمدة سنتين كاملتين على يد فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق.



أحمد كريمة يفتح النار على الإعلام الديني: ليس له أي دور مؤثر.. فيديو

فتح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، النار على الإعلام الديني، لافتا إلى أنه ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري بدليل ارتفاع عدد الملحدين في مصر الذي تجاوز 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لا بد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أحمد كريمة يروى تفاصيل طرد الإمام عبد الحليم محمود لأحد طلابه

روى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قصة مثيرة عن طرد فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق لأحد طلابه.

وقال الدكتور أحمد كريمة،: الإمام كان قليل الحديث، ويطرد بعض الطلاب دائما عند دخوله حلقة العلم، وفي يوم طرد أحد الطلاب ووجدته يبكي بكاء شديدا فسألته عن السبب فقال لي أصبحت على غير طهارة ولم أتمكن من الاغتسال.



أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب.. فيديو

دخل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء بعد عرض صورة فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، قائلا: رحمة الله على العالم الرباني الموسوعي، لافتا إلى أنه درس على يديه التصوف لمدة سنتين كاملتين.

أحمد كريمة: القنوات الدينية تحوّلت إلى أبواق سياسية تقذف المخالفين لهم|فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن القنوات الدينية تحولت إلى أبواق سياسية بعد 25 يناير وسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي.



تجديد الخطاب الديني ضرورة.. أحمد كريمة يفجر مفاجأة عن الملحدين في مصر

فجر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مفاجأة مع العيار الثقيل بشأن زيادة عدد الملحدين في مصر لافتا إلى أنهم تجاوزا الـ 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لابد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أحمد كريمة : العلماء الربانيون اتخذوا التعليم رسالة وليس وظيفة

كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن طبيعة علاقته بوالده في مرحلة الطفولة، موضحا أنه كان هناك حاجزا بينه وبين والده جعله يهابه دائما، بالإضافة إلى الالتزام بآداب الحديث معه فلا يمكن لي أن اتحدث معه جالسا ولا مضجعا ولا نائما.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة،: تعلمت على إيدي أواخر أجيال العلماء الربانيين لأنه كانوا يتعاملون مع التعليم على أنه رسالة وليست وظيفة ومن بينهم فضيلة الشيخ شعبان مُقبل والشيخ أحمد حسن شنب.



تخصّصه قانون| أحمد كريمة يفتح النار على عبدالله النجار: «لا علاقة له بالفتوى»|فيديو

شنَّ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هجومًا حادًا على الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا السابق، لافتًا إلى أنه متخصص في القانون وليس له علاقة بالفتوى وليس من أهل الذكر.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة،: الأمور الشرعية ترد إلى أهل الفقه وجانبه الصواب في هجومه على شخصي بشأن فتوى إفطار أهالي 6 أكتوبر والشيخ زايد على أذان القاهرة يفسد صيامهم.

