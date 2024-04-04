عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد كريمة ينهار على الهواء.. ويفجر مفاجأة عن الملحدين في مصر

أحمد كريمة
أحمد كريمة

حل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، ضيفا على الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم".

txt

أحمد كريمة: القنوات الدينية تحوّلت إلى أبواق سياسية تقذف المخالفين لهم|فيديو

txt

أحمد كريمة: درست التصوف سنتين كاملتين على يد الإمام عبد الحليم محمود

 ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

 

أحمد كريمة: درست التصوف سنتين كاملتين على يد الإمام عبد الحليم محمود
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه حضر درس التصوف لمدة سنتين كاملتين على يد فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق.


أحمد كريمة يفتح النار على الإعلام الديني: ليس له أي دور مؤثر.. فيديو
فتح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، النار على الإعلام الديني، لافتا إلى أنه ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري بدليل ارتفاع عدد الملحدين في مصر الذي تجاوز 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لا بد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

أحمد كريمة يروى تفاصيل طرد الإمام عبد الحليم محمود لأحد طلابه
روى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قصة مثيرة عن طرد فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق لأحد طلابه.

وقال الدكتور أحمد كريمة،: الإمام كان قليل الحديث، ويطرد بعض الطلاب دائما عند دخوله حلقة العلم، وفي يوم طرد أحد الطلاب ووجدته يبكي بكاء شديدا فسألته عن السبب فقال لي أصبحت على غير طهارة ولم أتمكن من الاغتسال.


أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب.. فيديو
دخل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء بعد عرض صورة فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، قائلا: رحمة الله على العالم الرباني الموسوعي، لافتا إلى أنه درس على يديه التصوف لمدة سنتين كاملتين.

 

أحمد كريمة: القنوات الدينية تحوّلت إلى أبواق سياسية تقذف المخالفين لهم|فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن القنوات الدينية تحولت إلى أبواق سياسية بعد 25 يناير وسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي.


تجديد الخطاب الديني ضرورة.. أحمد كريمة يفجر مفاجأة عن الملحدين في مصر
فجر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، مفاجأة مع العيار الثقيل بشأن زيادة عدد الملحدين في مصر لافتا إلى أنهم تجاوزا الـ 3 ملايين طبقا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لابد من تجديد الخطاب الديني طبقا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 


أحمد كريمة : العلماء الربانيون اتخذوا التعليم رسالة وليس وظيفة
كشف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، عن طبيعة علاقته بوالده في مرحلة الطفولة، موضحا أنه كان هناك حاجزا بينه وبين والده جعله يهابه دائما، بالإضافة إلى الالتزام بآداب الحديث معه فلا يمكن لي أن اتحدث معه جالسا ولا مضجعا ولا نائما.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة،: تعلمت على إيدي أواخر أجيال العلماء الربانيين لأنه كانوا يتعاملون مع التعليم على أنه رسالة وليست وظيفة ومن بينهم فضيلة الشيخ شعبان مُقبل والشيخ أحمد حسن شنب.


تخصّصه قانون| أحمد كريمة يفتح النار على عبدالله النجار: «لا علاقة له بالفتوى»|فيديو
شنَّ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، هجومًا حادًا على الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا السابق، لافتًا إلى أنه متخصص في القانون وليس له علاقة بالفتوى وليس من أهل الذكر.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة،: الأمور الشرعية ترد إلى أهل الفقه وجانبه الصواب في هجومه على شخصي بشأن فتوى إفطار أهالي 6 أكتوبر والشيخ زايد على أذان القاهرة يفسد صيامهم.
 

أحمد كريمة الدكتور أحمد كريمة الأزهر التصوف عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الملحدين السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 4 درجات ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

6 أيام.. رسميا مجلس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 في القاهرة والجيزة و5 محافظات|تفاصيل عاجلة الآن

حريق هائل في حلوان وسيارات الإطفاء تكافح النيران.. صور

مصدر بالكهرباء يكشف حقيقة وقف تخفيف الأحمال في عيد الفطر

4 قرارات جديدة من الحكومة.. تعرف على التفاصيل

بنتها سألتني .. حسام حبيب يفجر مفاجأة تخص شيرين | فيديو

مفاجأة.. نجم الأهلي يُقرّر تجديد تعاقده مع النادي ويُعلق ملف الاحتراف

ترشيحاتنا

الاحتياطي الفيدرالي يرجح تخفيض أسعار الفائدة العام الحالي

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

سيارة القمر.. شاهد أول شاحنة لرواد الفضاء من ناسا

أحمد كريمة ينهار على الهواء.. ويفجر مفاجأة عن الملحدين في مصر

هيفاء وهبي تثير ضجة بقفطان مطرز باسمها| شاهد

رئيس هيئة الدواء المصرية يوضح حقيقة زيادة أسعار الأدوية خلال الفترة المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ندوة صدى البلد.. سيد أسامة يكشف كواليس شخصية "ميكا"|صور

مفاجأة مدوية| ألغاز غامضة تتحدى العلم والتاريخ والعقل والمنطق.. ما هي؟

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 4 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

بوجاتي EB110 .. أول سيارة خارقة حديثة تبلغ عامها الـ30

فيديو

قضية الشيبي تتأزم.. حكاية صفعة تهدد حسين الشحات بالحبس

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم إفطارا جماعيا لـ 8 آلاف أسرة بالصعيد ..صور

باربي الشيطان.. مذيعة عراقية تتحول إلى زومبي بسبب عمليات التجميل

«حذرتكم من أسبوع».. العالم الهولندي توقع زلزال تايوان الأقوى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

اﻟﻤﺰﻳﺪ