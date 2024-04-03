أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب.. فيديو

دخل الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، في نوبة بكاء هستيرية على الهواء بعد عرض صورة فضيلة الدكتور الراحل عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، قائلا: رحمة الله على العالم الرباني الموسوعي، لافتا إلى أنه درس على يديه التصوف لمدة سنتين كاملتين.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، كان قليل الحديث، ويطرد بعض الطلاب دائما عند دخوله حلقة العلم، وفي يوم طرد أحد الطلاب ووجدته يبكي بكاء شديدا فسألته عن السبب فقال لي أصبحت محتلما ولم أتمكن من الاغتسال.

تابع، تعلمت على إيدي أواخر أجيال العلماء الربانيين لأنهم كانوا يتعاملون مع التعليم على أنه رسالة وليست وظيفة ومن بينهم فضيلة الشيخ شعبان مُقبل والشيخ أحمد حسن شنب.

