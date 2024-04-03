أحمد كريمة: القنوات الدينية تحوّلت إلى أبواق سياسية تقذف المخالفين لهم|فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن القنوات الدينية تحولت إلى أبواق سياسية بعد 25 يناير وسب وقذف الفنانين والدعاة وكل المخالفين لهم في الرأي.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الإعلام الديني ليس له أي دور مؤثر في الشارع المصري بدليل ارتفاع عدد الملحدين في مصر الذي تجاوز 3 ملايين طبقًا للدراسات والإحصاءات الأخيرة ولذلك لابد من تجديد الخطاب الديني طبقًا لما دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تعلمت أن أقول الحق ولا أخشى في الله لومة لائم ولم أحصد أي مكاسب مطلقا وأولادي لم يحصلوا على أي وظيفة.

