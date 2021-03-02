ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

130 ألف نسمة.. صرف صحي الأشراف البحرية يخدم 7 قرى في قنا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:00 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب

قال المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـقنا، إن مشروع الصرف الصحي بقرية الاشراف البحرية سوف يخدم أكثر من 130 ألف نسمه من أهالى قرى شمال مدينة قنا والبالغ عددها 7 قرى.


وأضاف خليل: تتكون المحطة من" 4 حوض لا هوائى- 4 حوض ترددى- 16 حوض انضاج – 2 حوض تخزين حمأه" ومن المقرر عمل توسعات مستقبلية بالمحطة لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 40 الف م3/يوم .


وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون جنيه، حيث تقع محطة المعالجة على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية تصل إلى 29 الف م3/يوم وتبلغ تكلفتها 272 مليونا و532 الف جنيه.


وأشار خليل، إلي أن المشروع هو أحد المشروعات التي يمولها البنك الدولي  ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.


وأكد رئيس شركة مياه قنا، اهتمام الشركة بمعايير  الصحه والسلامة المهنية، ومشيدًا بدور الجمعيات الأهلية في القرية للمشاركة توعية المواطنين والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه المشروع.


اقرأ أيضًا :

الجغرافيا فرضت عليهم المهنة.. أهالي عزبة ساحل البحر بقنا: الصيد حرفة توارثناها عن الآباء والأجداد ..شاهد

محافظ قنا: الانتهاء من تنفيذ 1000 مشروع خدمى على أرض المحافظة


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ المنوفية يتفقد مشروع محطة صرف الخطاطبة بتكلفة 450 مليون جنيه

محافظ قنا يعلن تشغيل مشروع الصرف الصحي لمدينة قفط خلال أيام

مياه أسوان: طفرة غير مسبوقة في مجال المرافق والخدمات

محافظ قنا يشهد الافتتاح التجريبي لمشروع الصرف الصحي لمدينة قفط

تخدم 184 ألف نسمة.. افتتاح تجريبى لمشروع الصرف الصحي بمدينة نقاده قي قنا

مياه الغربية تفتتح محطة الصرف الصحي بكفر فرسيس بتكلفة 82 مليون جنيه.. صور

ترشيحاتنا

المكعب السحري .. 5 فوائد غير متوقعة لتناول لبان الدكر

ميدو يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

قرار عاجل للسلطات السعودية.. إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا

تفاصيل صادمة.. وفاة جاندارك عمة الفنانة إليسا

وعكة صحية لـ رضا عبدالعال ونقله للمستشفى.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة الوزن في أسبوع .. تناول هذه الفاكهة وشاهد النتيجة

بعد اعتزالها منذ 15 عاما.. أحدث ظهور لـ أمل إبراهيم بالحجاب

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد