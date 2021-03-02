130 ألف نسمة.. صرف صحي الأشراف البحرية يخدم 7 قرى في قنا

قال المهندس رجب عرفة خليل رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـقنا، إن مشروع الصرف الصحي بقرية الاشراف البحرية سوف يخدم أكثر من 130 ألف نسمه من أهالى قرى شمال مدينة قنا والبالغ عددها 7 قرى.





وأضاف خليل: تتكون المحطة من" 4 حوض لا هوائى- 4 حوض ترددى- 16 حوض انضاج – 2 حوض تخزين حمأه" ومن المقرر عمل توسعات مستقبلية بالمحطة لتصل قدرتها الاستيعابية إلى 40 الف م3/يوم .





وأوضح أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون جنيه، حيث تقع محطة المعالجة على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية تصل إلى 29 الف م3/يوم وتبلغ تكلفتها 272 مليونا و532 الف جنيه.





وأشار خليل، إلي أن المشروع هو أحد المشروعات التي يمولها البنك الدولي ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.





وأكد رئيس شركة مياه قنا، اهتمام الشركة بمعايير الصحه والسلامة المهنية، ومشيدًا بدور الجمعيات الأهلية في القرية للمشاركة توعية المواطنين والمساعدة في تذليل العقبات التي تواجه المشروع.





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