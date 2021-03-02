إنشاء نقابة موحدة للفلاحين.. أبوصدام: ننتظرها بفارغ الصبر للتعبير عن آرائنا.. و«المنتجين الزراعيين»: ستحمى المهنة والصناعات القائمة عليها

نقيب الفلاحين: ننتظر بفارغ الصبر إنشاء نقابة موحدة تعبر عن آرائنا

نقيب المنتجين الزراعيين: إنشاء نقابة موحدة للفلاحين يحمي المهنة والصناعات القائمة عليها

نناشد رئيس مجلس النواب بسرعة الانتهاء من قانون النقابة وعرضها بالجلسة العامة





عانى الفلاحون خلال العقود الماضية من عدم توافر الرعاية الصحية له، وكذلك عدم وجود معاشات لهم، حتى أنه لا توجد نقابة تحمي مهنة الفلاحة التى تعد من أقدم المهن على مدار التاريخ على الرغم من أنها أساس الصناعة والتجارة.







فى البداية، أكد فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، أن إنشاء نقابة موحدة للفلاحين خبر سار ننتظره منذ سنوات كثيرة، موضحا أنه حضر العديد من المناقشات لعذا القانون خاصة أنه مشروع مقدم من الحكومة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي .





وأشار "واصل"، خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، إلي أنه تمت مناقشة هذا القانون فى 2017، ولكن القانون لم يظهر للنور، موجها الشكر لوكيل مجلس النواب المستشار أحمد سعد ، ورئيس مجلس النواب وجميع القائمين على تشريع هذا القانون.





وأضاف نقيب المنتجين الزراعيين، أن إنشاء نقابة موحدة للفلاحين يسهم فى توحيد صفوفهم وتحديد آرائهم، كما أنه يحمى المهنة ويحمى المزارع أيضا، منوها بأن النقابة الموحدة للفلاحين تساعد على حماية الصناعة المحلية من ناحية والتجارة أيضا فمثلا محصول القطن يتم الصناعة منه والتصدير.





وأوضح أنه النقابة ستؤدى إلي تحديد ممثلين قانونيين للنقابة وتنظيم مسئوليات الأعضاء، كما أنه سيتم تحديد من سيحضر اجتماعات والدولة ومن سيمثل الفلاحين، مضيفا أن وزير العدل السابق كتب مذكرة حول إنشاء النقابة لذا فهو مطلب جماعى وحكومى.





وأكد أن أهم مواد قانون النقابة أنه لا يمثل عضو من النقابة أمام النيابة إلا بوجود عضو ممثل للنقابة ، كما سيتم إرسال مبعوث من النقابة للبعثات الخارجية ، والمشاركة فى أى اجتماعات للدولة بصفة رسمية ، وسيكون هناك معاش وتأمين صحى جيد للفلاحين .





وناشد رئيس مجلس النواب بضرورة الاسراع بدخول قانون النقابة الموحدة للفلاحين إلي الجلسة العامة والموافقة عليه.







وفى نفس السياق، قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن إنشاء نقابة موحدة للفلاحين والمنتجين الزراعيين يحمى حقوق الفلاح التى تم إهدارها منذ سنوات وحماية ماء وجوههم، موضحا أن موافقة البرلمان على إنشاء تلك النقابة ليست للمرة الأولى ، وقد تم الموافقة عليه خلال الدورة البرلمانية الماضية وتم عرضه على اللجنة العامة ولكن لم يخرج إلى النور.







وتمنى "أبو صدام" خلال تصريحات ل"صدى البلد" ، أن يكون هناك جدية فى خروج نقابة للفلاحين المهنية للنور ليكون لها دور فى توحيد صفوف النقابات المستقلة ويكون للفلاحين صوت واحد يعبر عن آرائهم .







وأشار إلي أن نقابة الفلاحين ستكون مميزة وسط النقابات الأخرى ، حيث أنها الأكبر عددا وسط النقابات ، خاصة أن صوت النقابات المستقلة غير مسموع لدى الحكومة .







وأوضح أن المادة 29 من القانون المصرى يلزم الدولة بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين مع الحفاظ على هامش ربح لهم ، وتجريم الاعتداء على الأراضي الزراعية بالتعاون مع النقابات المعنية والاتحادات للفلاحين وهنا يأتى أيضا دور هام للنقابة .







ونوه بأن نقابة الفلاحين لها دور كبير فى سن وتشريع القوانين الخاصة بالفلاحين ، وسيكون لها شروط قوية بحيث لايدخل النقابة سوى الفلاحين فقط ، معلقا :"ننتظر بفارغ الصبر توحيد صفوف الفلاحين " .







وأكد أن أهم مواد قانون النقابة أنه لا يمثل عضو من النقابة أمام النيابة إلا بوجود عضو ممثل للنقابة ، كما سيتم إرسال مبعوث من النقابة للبعثات الخارجية ، والمشاركة فى أى اجتماعات للدولة بصفة رسمية ، وسيكون هناك معاش وتأمين صحى جيد للفلاحين .





وفيما يلى يرصد "صدى البلد " أبرز المعلومات حول مشروع القانون:

- توحيد كافة النقابات المستقلة الموجودة حاليا تحت مظلة كيان موحد قانونى .



- توفير مظلة للتأمين الصحي للفلاح عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة ، كما سيتم تحديد معاش لهم .



- وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح.



- المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات او تعديل قانونيا أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير.



- إمكانية توفير الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها.



- إمكانية ارسال مبعوث يمثل النقابة فى البعثات الخارجية ، والمشاركة فى اجتماعات الدولة بصفة رسمية.





ووافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب هشام الحصرى، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والذى سبق وأن وافقت عليه اللجنة فى الفصل التشريعى السابق.



