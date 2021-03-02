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برلمان

وزير الاتصالات يعلن عن توصيل خط فايبر لكل منزل في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:50 م
وزير الاتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، إن المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" مشروع غير مسبوق في التاريخ المعاصر، لاسيما وأنها تمس كل مواطن في القري والمراكز، قائلا : " الفايدة ستدخل إلي البيت والمستشفي ومراكز الخدمات". 

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة بيان وزير الإتصالات الدكتور عمرو طلعت والذي القاه خلال الجلسة العامة للمجلس عن اداء وزارته الفترة الماضية واحيل للجنة لدراسته. 

وأضاف عمرو طلعت، إن دور وزارة الاتصالات في المبادرة يرتكز علي 4 محاور رئيسية علي التوازي في مقدمتها توصيل الإنترنت  معلنًا في هذا السياق  موافقة رئيس الوزراء بعد العرض علي القيادة السياسة علي توصيل  خط " فايبر"  لكل منزل في القري الداخله ضمن نطاق المرحلة الأولي للمبادرة والذي يشمل 51 مركز إداري، قائلا : شبكة الالياف الضوئيه ستتضمنها المرحله الاولي للمشروع. 

وأضاف عمرو طلعت، أن المحاور تشمل تطوير مكاتب البريد وكذا أبراج المحمول حيث يتم الاتفاق حاليا مع الشركات علي مد الكابلات للمراكز الداخله ضمن المرحلة الأولي. 

نوه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أن التنمية البشرية داخل القري أيضا من أهم المحاور التي تشارك فيها الوزارة، قائلا : "مهما طورت الموافق دون تنمية المواطن، ستقتصر جدوي علي الحدود الماديه، لذا نتشارك مع أجهزة الدوله في محور بناء الانسان، والتي من بينها محو الامية الرقمية للبالغين ".
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