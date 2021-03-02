برلماني يوضح التفاصيل الكاملة لإلغاء شرط سداد ضريبة العقارات للتسجيل وتوصيل المرافق

قال عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، إن التعديلات التي تمت في قوانين الشهر العقاري هي انتصار للإرادة الشعبية ، وصوت الشارع الذي انطلق خلال الفترة الماضية ،

وأضاف " عمرو درويش " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية ، أنه تم إرجاء العمل بالقانون ، بإجماع من أعضاء مجلس النواب ، والقوة السياسية والوطنية الموجودة داخل المجلس ، حيث تم التصويت عليه وقوفًا .

وقدم عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، على سرعة استجابته لصوت المواطنين ، مضيفًا أنه وجه بتأجيل العمل بهذا القانون لمدة لا تقل عن عامين .

وأشار " درويش "، إلى أن هناك حالة تكامل بين المؤسسات سواء التشريعية أو الرقابية والمؤسسات التنفيذية ، مشيرًا إلى أن القوانيين الهامة لابد أن تأخذ مساحتها من الحوار المجتمعي من أجل الوصول إلى صيغة توافقية مُرضية لأغلب الشعب المصري .

وأوضح ، أن تم التعديل في قانونين وليس قانون واحد ، حيث تم إيقاف وتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين ، وتعديل قانون الضريبة الخاص بالدخل وتوصيل المرافق ، والتعديلات خاصة باللجنة التشريعية .