برلماني يوضح التفاصيل الكاملة لإلغاء شرط سداد ضريبة العقارات للتسجيل وتوصيل المرافق

قال عمرو درويش ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين ، إن التعديلات التي تمت في قوانين الشهر العقاري هي انتصار للإرادة الشعبية ، وصوت الشارع الذي انطلق خلال الفترة الماضية ،
وأضاف " عمرو درويش " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية ، أنه تم
إرجاء العمل بالقانون ، بإجماع من أعضاء مجلس النواب ، والقوة السياسية
والوطنية الموجودة داخل المجلس ، حيث تم التصويت عليه وقوفًا .
وقدم عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب
الأحزاب والسياسين ، الشكر لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، على
سرعة استجابته لصوت المواطنين ، مضيفًا أنه وجه بتأجيل العمل بهذا القانون لمدة لا
تقل عن عامين .
وأشار " درويش "، إلى أن هناك حالة
تكامل بين المؤسسات سواء التشريعية أو الرقابية والمؤسسات التنفيذية ، مشيرًا إلى
أن القوانيين الهامة لابد أن تأخذ مساحتها من الحوار المجتمعي من أجل الوصول إلى
صيغة توافقية مُرضية لأغلب الشعب المصري .
وأوضح ، أن تم التعديل في قانونين وليس قانون
واحد ، حيث تم إيقاف وتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة لا تقل عن عامين ، وتعديل
قانون الضريبة الخاص بالدخل وتوصيل المرافق ، والتعديلات خاصة باللجنة التشريعية
.