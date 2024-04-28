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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

«لميت فلوس كتير» .. فنانة شهيرة تروي تجربتها مع «التسول» |فيديوجراف

نانسي صلاح والله
نانسي صلاح والله لميت فلوس من الشحاتة .. وشغلة حلوة

كشفت الفنانة نانسي صلاح تفاصيل تعرضها لموقف صعب فى أحد أعمالها التى شاركت فيها والتى كانت تقوم فيه بدور "شحّاتة".

وفي الفيديو التالي نكشف أسرار وكواليس عمل الفنانة نانسي صلاح “شحّاتة” وكيف استطاعت أن تحصل على الأموال من الناس في الشارع من العمل وكيف كان رد فعلها.

 

وشاركت نانسي صلاح مؤخرا فى مسلسل “بـ 100 راجل” والذى قام ببطولته سمية الخشاب وصلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.

نانسي صلاح نانسي صلاح عملت شحاتة الفنانة نانسي صلاح

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