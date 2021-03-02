رمضان صبحي .. أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا"

كشف امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي عن تفاصي الجملة الشهيرة " ساعة وترد علينا".

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج الاشبال مع الأعلامي اسامه حسني لقناة الأهلي أنه مهما كان الخلاف مع الكابتن شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور لكن لهم تاريخ مع القلعة الحمراء وقدموا كل شئ .

وأضاف أن رمضان صبحي قدمنا له كل شئ ونجحنا في إنهاء كل الأمور ولكنه قال لي لدي عرض من بيراميدز فكانت الجملة التي جائت عفوية قدامك ساعة وترد علينا .

وأوضح أنه لم يكن يقصد وقتها انها ستكون بهذا الشكل وتصل أن تكون تريند في مواقع التواصل الإجتماعي .