تشريعية النواب: السيسي يتابع كل صغيرة وكبيرة تمس المواطن والدليل تأجيل قانون الشهر العقاري

أكد الدكتور علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل من أجل الشعب ويحرص على راحته، مضيفًا أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة سنتين يدل على أن الرئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة وكل ما يمس المواطن وعلى الفور يحسم القرار لصالح الشعب.





وأضاف "بدر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، تقديم الإعلامي خيري رمضان بالاشتراك مع الإعلامية كريمة عوض، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء الثلاثاء، أن قرار نواب البرلمان بالموافقة على قرار الإرجاء جاء معبرًا عن قرار الرئيس ومطالبات الشعب، منوهًا بأن القرار جاء بحذف بعض مواد القانون لإتاحة الوقت أمام طوائف الشعب للتوافق على قرار يرضي جميع الأطراف.





وأشار أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى مجلس النواب سيتوصل إلى تشريع قرار بعد حوار مجتمعي يتوافق مع مطالب الشعب، منوهًا إلى أن الفقرة 42 من ضريبة الدفع تم حذفها للتيسير على الناس وعدم ربطها بالمرافق العقارية، مؤكدًا أن النواب يستعد إرسال توصية لنقابة المحامين لحذف بند الـ 1%.