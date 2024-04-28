سائق ينصب على 4 مواطنين بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (4 مواطنين) بتضررهم من (سائق– مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية وإيهامهم بقدرته على توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والعقاقير الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يف بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.