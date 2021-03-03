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فن

كشف كواليس الاختيار 2 .. رضا إدريس ضيف موقع صدى البلد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:57 ص
رضا إدريس ضيف موقع
رضا إدريس ضيف موقع صدى البلد
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أحمد إبراهيم
حلّ الفنان رضا إدريس ضيفاً على موقع صدى البلد، وتحدث عن كواليس وأسرار مسلسل الاختيار 2 المقرر عرضه في موسم رمضان القادم، كما تحدّث عن الجدل الدائر على السوشيال ميديا بشأن تصريحاته عن الفنان محمد رمضان. 

وكان المخرج بيتر ميمي، قد نشر صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر بيتر ميمي خلال الصورة في الصحراء من كواليس تصوير العمل، وعلّق عليها: "وما زالت رحلة البحث عن عربية عماد.. الاختيار٢.. رمضان ٢٠٢١ إن شاء الله" .

وطرح المنتج تامر مرسى البوستر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2"، وتصدره عدد من النجوم أبرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.
كشف كواليس الاختيار 2 .. رضا إدريس ضيف موقع صدى البلد
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