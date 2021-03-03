نتنياهو يلتقي السفير الإماراتي في تل أبيب.. الإمارات تشهد انخفاضا تدريجيا في إصابات كورونا.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

تصدرت أنباء لقاء السفير الإماراتي لدى تل أبيب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، فضلا عن جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.





وأعرب نتنياهو عن سعادته باستقباله محمد محمود آل خاجة، في مكتبه، ك أول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل، مشيرًا إلى أن الإمارات وبلاده تغيران الشرق الأوسط.





وقال نتنياهو في تغريدة على "تويتر": "نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. نغير وجه العالم"، مضيفا أنه م خلال اللقاء بحث إمكانية تطوير مشاريع إقليمية وثنائية مشتركة في العديد من المجالات. كما شارك في اللقاء الذي اتسم بأجواء ودية رئيس هيئة الأمن القومي مائير بن شبات ومسؤولون كبار آخرون.





من جهته، قال السفير الإماراتي آل خوجة: "تشرفت اليوم بلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حيث ناقشنا العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى آفاق التعاون بين بلدينا في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19"، مقدما الشكر لرئيس الوزراء الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال والترحيب في إسرائيل.





فيما أبرزت "الاتحاد" اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957 ولم ينتحر كما حاولت باريس التغطية على الجريمة في حينه.





وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن ماكرون أدلى بنفسه بهذا الاعتراف "باسم فرنسا" وأمام أحفاد بومنجل الذين استقبلهم الثلاثاء، وذلك في إطار مبادرات أوصى بها المؤرخ بنجامان ستورا في تقريره حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر التي وضعت أوزارها في 1962 وما زالت حلقة مؤلمة للغاية في ذاكرة عائلات ملايين من الفرنسيين والجزائريين.





وأضاف البيان أن بومنجل "اعتقله الجيش الفرنسي في خضم معركة الجزائر ووضع في الحبس الانفرادي وتعرّض للتعذيب ثم قُتل في 23 مارس 1957".





كما اهتمت الصحف بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب ترشيح نيرا تاندين لترؤس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، بعد الرفض القاطع الذي أبداه سناتورات بارزون لتثبيتها في هذا المنصب، في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في مجلس الشيوخ.





وقال بايدن في بيان: "لقد قبلت طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب رئيسة مكتب الإدارة والميزانية".





وجاء التراجع بعد أن أعلن عدد من السيناتورات الجمهوريون المعتدلين بالإضافة إلى سيناتور ديمقراطي واحد، أنّهم سيصوّتون ضدّ تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمّنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.





من جانبها، اهتمت "الخليج" بتأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في وجود توافق مصري سوداني؛ للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى واقع استراتيجي جديد، تفوق ما كانت عليه في الماضي من مجرد صياغات سياسية، مؤكدين توافر الإرادة السياسية إلى مرحلة جديدة.





ومن المتوقع أن يزور الرئيس عبد الفتاح السيسي، السودان قريبًا، فيما سيزور عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، مصر، بهدف تفعيل مرحلة جديدة من العلاقات الاستراتيجية.





وأكد شكري وجود رؤية مشتركة لمصر والسودان بشأن سد النهضة، قائلا: "لقد مارسنا التفاوض بكل انفتاح، ونأتي الآن إلى مرحلة غاية في الأهمية، يجب أن يراعي فيها الجميع مصالح كل الأطراف"، محذرًا من مخاطر المضي في إجراءات أحادية من دون التوصل إلى اتفاق.





كما أعرب شكري عن أسفه لأن المسار الأخير لمفاوضات سد النهضة تعثر، وانقطع التفاوض، مؤكدًا تأييد مصر لمقترح السودان بشأن تشكيل اللجنة الرباعية، للمشاركة في المفاوضات.





فيما أبرزت "البيان" تصريحات الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث باسم القطاع الصحي في الإمارات، والتي أكدت أن البلاد تشهد انخفاضا تدريجيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا تحقق بفضل جهود الدولة في متابعة تطبيق كافة البروتوكولات الوطنية والإجراءات الاحترازية.





وأضافت خلال إحاطة إعلامية، أنه جرى توفير أكثر من 6 ملايين جرعة حتى اليوم وتقديم اللقاح لـ 3 ملايين و614 ألفًا و70 شخصًا، وبذلك تم تحقيق نسبة 46.61% من الفئة المستهدفة، كما تم توفير اللقاح لـ 61.41% من فئة كبار السن والذين يتم التركيز عليهم في الفترة الحالية.



