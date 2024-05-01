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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من سلطنة عمان بشأن الحالة الجوية المتوقعة غدا

سلطنة عمان
سلطنة عمان

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، تفعيل الدراسة عن بعد غدا في جميع المدارس عدا محافظة الوسطى بسبب الأمطار.

ووفقا لوسائل إعلام عمانية، ستُستأنف الدراسة في المدارس يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024.

وأشارت السلطات العمانية إلى أن  هذا القرار جاء نظرًا لتأثر أجواء معظم المحافظات بهطول أمطار تتراوح غزارتها بين (٢٠-٨٠ ملم) مع جريان الأودية والشعاب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، رفع مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وذلك لضمان فاعلية الاستجابة وتقديم الدعم اللازم على المستويين الوطني والمحلي.

الامارات العربيه المتحده الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث السلطات العمانية هطول امطار الدراسة عن بعد الدراسة في المدارس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ عمان سلطنة عمان

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