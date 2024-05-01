خاصة في هذا التوقيت.. استشاري يحذر الأمهات من تلك العادات لحديثي الولادة

قال الدكتور هاني عصام ، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، إن أول يومين بالنسبة للطفل حديثي الولادة بعد خروجه من المستشفي يكون نائما أغلب الوقت ولا يتحرك أبدا ومن الممكن أن يكمل فى النوم حتي ال12 وال16 ساعة.

ونوه الدكتور هاني عصام ، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، خلال حواره ببرنامج “جو هيلثي” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الدكتورة حنان الحسيني، بعدم لف الطفل حديثي الولادة كثيرا بسبب الإحتباس الحراري وخاصة خلال موسم الصيف، موضحا: “ذلك سيؤدي للجفاف وضربات القلب ستزيد فى البداية”.

وتابع الدكتور هاني عصام ، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة، : “أول يومين المكان اللي سيقيمون فيه يجب ضبط درجة الحرارة إلى 28 أو 30 درجة مئوية”.