رئيس المركزي للتنظيم والإدارة: ملتزمون بتعيين الـ90 ألف معلم خلال الـ3 سنوات

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يتم الإعلان عن كل الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية، وتمت مخاطبة وزير المالية بأن يتم بدءا من أول يوليو الإعلان فقط لكل الجهات على البوابة في المواعيد المحددة، وقال: "إننا ملتزمون بتعيين الـ90 ألف معلم خلال الـ 3 سنوات".

وأضاف "الشيخ"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2024/2025 للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات، أن الإعلان مجاني على البوابة وممنوع النشر إلا في بوابة الوظائف الحكومية، وأنه تم الإعلان عن 34221 وظيفة خلال النصف الأول من هذا العام.

جاء ذلك رداً علي سؤال للنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن الإعلان عن مسابقات المعلمين والعجز في الفصول.

وأضاف "الشيخ": “شعارنا هو اختيار الأكفأ ولا يوجد أي تدخل للعنصر البشري في الاختبارات أو النتائج”.

وتابع: “الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات لسد العجز في المعلمين، وإننا كجهاز ملتزمون بتعيين الـ90 ألف معلم خلال الـ3 سنوات، وفقاً للخطة المقررة لها 5 سنوات”.

ولفت إلى أنه تم الإعلان عن 30 ألف وظيفة معلم في عام 2022، وتقدم للوظيفة 220 ألفا، وكان المنطبق عليهم الشروط 28 ألفا و220 معلما، مؤكداً: "نلتزم بالشروط الموضوعة والتي لا يمكن التنازل عليها لاختيار الأكفاء، وفي عام 2023 تم الاختبارات وفقا لمراحل من المرحلة التجريبية بالمدارس "رياض أطفال" ثم الفصل الأول والثاني والثالث الابتدائي".

وذكر "الشيخ" أنه في عام 2023 تم الإعلان عن 30 ألف وظيفة للمراحل الأولى، الصف الأول والثاني الابتدائي، ومن انطبقت عليه الشروط حوالي 24 ألفا، وفي العام الجاري تم الإعلان عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع 18886 معلم “لغة عربية – لغة إنجليزية – رياضيات – علوم – دراسات اجتماعية - حاسب آلي”.