صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ1614 مواطنا بقرية الجرنوس

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية بقرية الجرنوس بمركز بني مزار، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، بالقرى الأكثر احتياجا لاستهداف جميع المواطنين، وذلك خلال يومي 2،1 من مارس الجاري، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة للاهتمام بصحة وسلامة المواطنين.





من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا: إن فعاليات القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1614 حالة من المترددين على القافلة، بالإضافة لصرف الادوية وعمل الفحوصات الطبية اللازمة بالمجان.





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أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا، أن اعمال القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 264 حالة جراحة، 518 حالة أطفال، 229 باطنة، 119 قلب، 117 جلدية، 92 نساء، 54 تنظيم اسرة، 61 اسنان، 160 حالة انف واذن بالإضافة لإجراء 78 تحاليل مختلفة واجراء 35 حالة من الموجات الصوتية واجراء 10 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 131 متردد وتم خلع اسنان 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 40 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي بحضور 90 متردد ، حيث تم استخدام 12 عيادة متنقلة واستخدام غرف داخل الوحدة لباقي العيادات والصيدلة.





يذكر أن إن مديرية الصحة بالمنيا ، نفذت قافلة طبية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ أعمال القافلة بقرية بقرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة، خلال يومي 24 و25 فبراير الجارى، وتم توقيع الكشف الطبي على 1631 حالة مترددة على القافلة وتم تقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.





وأضاف وكيل الوزارة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات حيث تم الكشف الطبي على 239 حالة جراحة، و 615 حالة أطفال، و296 باطنة، و128 قلب، و 85 نساء، و148 جلدية، و51 تنظيم أسرة، و 69 أسنان، إلى جانب انه تم عمل 123 تحاليل مختلفة، و41 حالة موجات صوتية، و عمل 4 اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 98 متردد، وتم خلع أسنان لعدد 7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل 15 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لعدد 105 مترددين.