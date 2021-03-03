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القليوبي: مصر تسعى للدخول ضمن الـ 10 دول عالميا فى إسالة الغاز

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:41 م
اكتشافات الغاز
اكتشافات الغاز
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البهى عمرو
قال الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن مصر تعاملت قضايا شرق المتوسط، بدبلوماسية شديدة، موضحًا أن تلك الحدود من الممكن أن يحدث بها حروب وذلك بسبب أطماع تركيا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لعبت دورًا مهما مع فلسطين، للمساهمة فى تطوير حقل غاز أمام سواحل غزة.

ولفت إلى أن مصر لعبت دورًا مهما فى دعم قبرص و مصالح الشعبين المصري و القبرصي واحدة، واليونان تطمح لاستغلال الخبرات المصرية لاستخراج الغاز من المياه الضحلة العميقة.

وأوضح أن أوروبا تسعى لاستغلال الدور المصري فى مجال الغاز، وأن أوروبا تستهلك 515 مليار قدم مكعب غاز سنويًا.

وأشار إلى أن مصر منذ 2016 تسير بخطى ثابتة فى المشروعات القومية، ومصر حققت الاكتفاء من الغاز فى 2018 و حققنا فائض بعد ذلك.

وتابع : " لدينا مصنعين لإسالة الغاز مما سهل جذب الاستثمارات الاجنبية و لدينا قدرة من البنية التحتية لاستقبال كميات من الغاز تعادل ما ننتجه". 

وكشف أن مصر تسعي لـ الدخول ضمن الـ 10 دول عالميًا فى  الإسالة، وأن الدور المصري قادر على حوكمة الاقتصاديات فى شرط المتوسط.
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