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رياضة

بعد خروجه من التدريبات مصابا بكدمة.. حسين الشحات يطمئن متابعيه بتمارين شاقة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:37 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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مصطفى كرم

شارك حسين الشحات لاعب النادي الاهلي متابعيه مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي بإنستجرام وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية.


وظهر حسين الشحات وهو يقوم بتمارين شاقة بعد خروجه اليوم من التدريبات الجماعية لتعرضه لكدمه في القدم.

كان  حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادر ،التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأربعاء، بعد تعرضه لكدمة قوية في القدم.

وغادر اللاعب رفقة أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، من أجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته.

من جانبه قال أبو عبلة إن اللاعب تعرض لجروح سطحية بسيطة في أسفل القدم، نتيجة إحدى الكرات المشتركة خلال التقسيمة، ولكنها لن تعيقه عن الوجود بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق غدا.

يذكر أن الأهلي يلتقي فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

بعد خروجه من التدريبات مصابا بكدمة.. حسين الشحات يطمئن متابعيه بتمارين شاقة
بعد خروجه من التدريبات مصابا بكدمة.. حسين الشحات يطمئن متابعيه بتمارين شاقة
بعد خروجه من التدريبات مصابا بكدمة.. حسين الشحات يطمئن متابعيه بتمارين شاقة
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