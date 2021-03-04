موجز السوشيال ميديا.. نيرمين الفقي تعلن عن أجدد أعمالها .. كريم فهمي يروج لفيلمه الجديد.. كهربا تريند تويتر بعد إيقافه من الأهلي

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تصدر هاشتاج برشلونة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية، وهزم إشبيلية مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.





روج الفنان كريم فهمى لفيلمه على بابا والذى عرض من قبل فى السينما حيث من المقرر ان يعرض على منصة شاهد وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





أصبح برشلونة حديث جانب كبير من عشاق كرة القدم، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام إشبيلية وفاز بثلاثة أهداف دون رد وتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا.





وتساءلت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. هل برشلونة قادرا على تحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟





روجت الفنانة نيرمين الفقى لاحدث أعمالها فى رمضان المقبل وهو " ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال.





واعلنت ذلك فى صورة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت معلقة: "أنا والجميلة رانا الرئيس ضل راجل ٢٠٢١ باذن الله".









تصدر محمود كهربا لاعب الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أزمته الأخيرة في القلعة الحمراء.





وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.