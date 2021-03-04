ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال ميديا.. نيرمين الفقي تعلن عن أجدد أعمالها .. كريم فهمي يروج لفيلمه الجديد.. كهربا تريند تويتر بعد إيقافه من الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
قدم موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

جمهور برشلونة يحتل تويتر بعد الريمونتادا التاريخية أمام إشبيلية
تصدر هاشتاج برشلونة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية، وهزم إشبيلية مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. 

روج الفنان كريم فهمى لفيلمه على بابا والذى عرض من قبل فى السينما حيث من المقرر ان يعرض على منصة شاهد وذلك عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

أصبح برشلونة حديث جانب كبير من عشاق كرة القدم، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام إشبيلية وفاز بثلاثة أهداف دون رد وتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا. 

وتساءلت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. هل برشلونة قادرا على تحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟

روجت الفنانة نيرمين الفقى لاحدث أعمالها فى رمضان المقبل وهو " ضل راجل" بطولة الفنان ياسر جلال.

واعلنت ذلك فى صورة عبر حسابها على إنستجرام وكتبت معلقة: "أنا والجميلة رانا الرئيس ضل راجل ٢٠٢١ باذن الله".


تصدر محمود كهربا لاعب الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أزمته الأخيرة في القلعة الحمراء. 

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا.. تركي آل الشيخ يهنئ أنغام بعيد ميلادها.. وكهربا يدعم الشناوي بعد الإيقاف

موجز السوشيال ميديا.. فيفي عبده تكشف حقيقة إصابتها بـ كورونا.. نيرمين الفقي تقع ضحية برنامج رامز جلال 2021.. نادر حمدي يهاجم أحد المتابعين دفاعا عن فستان زوجته

قبل موقعة الليلة أمام برشلونة.. نيمار يدخل في نوبة بكاء

سعيد أبو الوفا.. عصام السقا يكشف شخصيته في "ضل راجل"

برشلونة تريند على تويتر بعد التألق أمام إشبيلية

كريم فهمى يروج لفيلمه على بابا عبر السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

أسرار قراءة آية الكرسي للرزق

كونجستال هيتصرف بـ روشتة طبيب .. هل أصبح الدواء الأشهر على جدول المخدرات

سعيد: كهربا فقد ثقة إدارة وجماهير الأهلي وأرفض تشبيهه بي

الخبراء يوضحون أبرز الأعطال التي تسبب اهتزاز السيارة

أخبار الرياضة.. الخطيب يطلب رحيل كهربا وعقوبات جديدة في انتظاره.. مدحت شلبي يهاجم مسئولي الأهلي.. الزمالك يبرر عرض تيشيرت فرجاني للبيع

عرض استثنائي .. اشتري آيفون 8 بلس بـ 1160 جنيه فقط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور