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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

228 حكم وغرامات بربع مليار جنيه.. كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة، لتنفيذ 228 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده في قضايا تبديد وشيكات.

ووردت معلومات إلى مديرية أمن الجيزة باختباء أحمد. ع. ح  رئيس شركة للصيادلة، في منزل داخل مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تم استصدار إذن من النيابة العامة وتحركت قوة أمنية واعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ونجحت في القاء القبض عليه.

تبين أن المتهم هارب من ٢٢٨ حكما قضائيا بالسجن في قضايا مالية متنوعة بغرامات قرابة ربع مليار جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

رئيس المتحدة للصيادلة حكمًا قضائيًا رئيس الشركة المتحدة للصيادلة كرداسة

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