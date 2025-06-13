228 حكم وغرامات بربع مليار جنيه.. كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة كواليس سقوط رئيس شركة للصيادلة، لتنفيذ 228 حكمًا قضائيًا صادرًا ضده في قضايا تبديد وشيكات.

ووردت معلومات إلى مديرية أمن الجيزة باختباء أحمد. ع. ح رئيس شركة للصيادلة، في منزل داخل مدينة كرداسة شمال محافظة الجيزة، تم استصدار إذن من النيابة العامة وتحركت قوة أمنية واعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة ونجحت في القاء القبض عليه.

تبين أن المتهم هارب من ٢٢٨ حكما قضائيا بالسجن في قضايا مالية متنوعة بغرامات قرابة ربع مليار جنيه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.