تشريح جثة شاب فارق الحياة بحقنة مضاد حيوي في بولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام أسرة عامل للعاملين بأحد المراكز الطبية فى بولاق الدكرور، بالتسبب في وفاة نجلهم نتيجة حقنه بمضاد حيوي، لمعاناته من حساسية، مما دفع أفراد من الأسرة لتحطيم بعض محتويات المركز.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى وتحديد اسباب الوفاة وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه ومدى إصابته بحساسية ضد المضاد الحيوي الذي تم حقنه به.

وورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتوجيه إحدى الأسر اتهاما للعاملين بمركز طبي في بولاق الدكرور، بالتسبب في وفاة عامل، حيث كان يعاني من أزمة صحية، وتم حقنه بمضاد حيوى، مما أسفر عن وفاته.

وبالمقابل وجه مسئولو المركز الطبي اتهاما لأفراد من أسرة العامل بالاعتداء عليهم وتحطيم محتويات فى المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.