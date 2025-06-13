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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

التحقيق في وفاة عامل بسبب حقنة مضاد حيوي بمركز طبي ببولاق

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في اتهام أسرة عامل للعاملين بأحد المراكز الطبية فى بولاق الدكرور، بالتسبب في وفاة نجلهم نتيجة حقنه بمضاد حيوي، لمعاناته من حساسية، مما دفع أفراد من الأسرة لتحطيم بعض محتويات المركز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة.

ورد بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بتوجيه إحدى الأسر اتهاما للعاملين بمركز طبي في بولاق الدكرور، بالتسبب في وفاة عامل، حيث كان يعاني من أزمة صحية، وتم حقنه بمضاد حيوى، مما أسفر عن وفاته.

وبالمقابل وجه مسئولو المركز الطبي اتهاما لأفراد من أسرة العامل بالاعتداء عليهم وتحطيم محتويات فى المركز، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

حقنة مضاد حيوي مركز طبي وفاة عامل بولاق النيابة العامة

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