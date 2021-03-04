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أبو شقة: الحزب السياسي الحقيقي لا بد أن يكون متلاحما مع الجماهير

الخميس 04/مارس/2021 - 04:08 م
رئيس حزب الوفد
رئيس حزب الوفد
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ريهام فيكتور
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ووكيل مجلس الشيوخ، إن الحزب السياسى الحقيقى لا بد وأن يكون متلاحما مع الجمهور.

وأضاف "أبو شقة"، خلال حواره الخاص ببرنامج صباحك مصري، المذاع على فضائية ام بى سى مصر 2، أن تعدد الأحزاب هو أساس الديمقراطية لأنه يقوم على الرأي والرأي الآخر.

وأشار رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، إلى أن أول يوم لإعلان فوزه كان حديثه للجنة الوفدية أمام كل وسائل الإعلام أن سياسة حزب الوفد تحتم أن نكون أمام حزبين أو ثلاثة على الأقل أقوياء على الساحة السياسية.

وتابع رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، أنه لا بد وأن يكون حزب الوفد بما يمثله وبتاريخه الذى يمتد إلى أكثر من 100 عام لاعبًا أساسيا على المسرح السياسى ليمثل المعارضة الوطنية الشريفة.

وأكد رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشيوخ، أن وجود كم كبير من الأحزاب ليس عيبًا، لأن البديل أن نجد قيودا على قيام الأحزاب.
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