عقد الدورة 39 في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة القاهرة الكبرى

أعلنت وزارة عن عقد الدورة التاسعة والثلاثين في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021م ، ولمدة ثلاثة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من أئمة القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية )





يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة .