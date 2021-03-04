ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عقد الدورة 39 في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة القاهرة الكبرى

الخميس 04/مارس/2021 - 02:01 م
عقد الدورة 39 في
عقد الدورة 39 في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة القاهرة
Advertisements
محمود ضاحي
أعلنت وزارة عن عقد الدورة التاسعة والثلاثين في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021م ، ولمدة ثلاثة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من أئمة القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية )

يأتي ذلك  في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة .

 وذلك بمقر كلية الآداب جامعة عين  شمس ، وهم :

مالاسمالمديرية
1.     محمد علي أحمد عبد الحليمالقاهرة
2.     محمد محمود سيد أحمدالقاهرة
3.     جابر عبد المقصود عفيفيالقاهرة
4.     عبد الحميد رضوان عبد الحميد رضوانالقاهرة
5.     حسين عبد الكريم عليالقاهرة
6.     محمود محمد أحمد الخليجيالقاهرة
7.     أحمد سعد محمد عبد الموجودالقاهرة
8.     مصطفي محمد جمال الدينالقاهرة
9.     أحمد محمد محمد ابراهيم اللقيةالقاهرة
10.                       محمود عبد الله محمود محمد شحاتهالقاهرة
11.                       السيد محمد محمد الكوميالقاهرة
12.                       عصام عبد العليم السيد محمدالقاهرة
13.                       عمرو عادل عبد الستار محمدالقاهرة
14.                       حسن حسين مطر حسنالقاهرة
15.                       أسامة عبد الرازق محمد سلامةالقاهرة
16.                       أحمد محمد السيد عبد المجيد فياضالقاهرة
17.                       سامي عبد لله عبد الجوادالقاهرة
18.                       أحمد محمد أحمد عبد العزيزالقاهرة
19.                       عبد الرحمن محمد طه حسينالقاهرة
20.                       ناجي خطاب الدبابيالقاهرة
21.                       عماد محمد السيد مجاهدالجيزة
22.                       يوسف محمد محمد عتمانالجيزة
23.                       أحمد محمد عبد الله السعيدالجيزة
24.                       إسلام ماهر عبد الجيد شعبانالجيزة
25.                       عبد الغنى عبد العزيز حمد حسب النبيالجيزة
26.                       محمد مصطفى محمد مرسيالجيزة
27.                       مصطفى محمود أحمد إسماعيلالجيزة
28.                       مبروك وجيه مبروك عبد العالالجيزة
29.                       يحيي الدسوقي السباعي الدسوقيالجيزة
30.                       محمد محمود محمد أحمدالجيزة
31.                       عمر كمال جمعة شيميالجيزة
32.                       إبراهيم شعبان رجب عبد اللهالجيزة
33.                       حامد معوض حجازي محمدالجيزة
34.                       خالد راضي خالد عبد الحميدالجيزة
35.                       سيد حسين صالح عبد النبيالجيزة
36.                       محمد صلاح  محمد الفرارجيالقليوبية
37.                       محمد ايوب عبد الرؤوف غنيمالقليوبية
38.                       عبد الله حمدي احمدالقليوبية
39.                       علي السيد احمد قرمانيالقليوبية
40.                       احمد طارق صبحي سيدالقليوبية
41.                       محمد فتحي سيد سليمانالقليوبية
42.                       احمد قدري ابراهيم محمودالقليوبية
43.                       محمد عطا احمد عليالقليوبية
44.                       اسماعيل حسان ابراهيم عليالقليوبية
45.                       مصطفى محمد عبد الحميد احمدالقليوبية
46.                       هاني مسعد عبد الحميد صوابيالقليوبية
47.                       نور محمد محمود تهاميالقليوبية
48.                       احمد محمد عبد الرحمن غلابالقليوبية
49.                       محمود هلال سيد احمدالقليوبية
50.                       سامح محمد عبد الحميد محمدالقليوبية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 43 خطيبًا بنظام المكافأة على بند تحسين المستوى المادي

ترقية 25 عضوًا بهيئة التدريس وتعيين 13 مدرسًا بجامعة طنطا

بالأسماء.. الأوقاف: 1500 جنيه مكافأة لمن اجتاز اختبارات القبول ببرنامج تأهيل شباب العلماء

بالأسماء.. وزير الأوقاف يجدد تكليف 62 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 74 خطيب مكافأة جددًا

الأوقاف تعلن عن أسماء خطباء المكافأة على بند التحسين

ترشيحاتنا

خاص .. ليفربول يحسم جدل رحيل محمد صلاح عن الفريق

هذا الأمر يقضي الله به حاجتك دون دعاء .. على جمعة يوضحه

بفستان سيندريلا .. نسرين طافش في أحدث ظهور لها

جالاتا سراي يستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو

السيسي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة

كل ما تريد معرفته عن التشعيب في الثانوية العامة والنظام التراكمي الجديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في السعودية .. سعر ومواصفات رولز رويس جوست 2021

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

بـ الكاجوال الأسود.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار على انستجرام