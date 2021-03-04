عقد الدورة 39 في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لأئمة القاهرة الكبرى

أعلنت وزارة عن عقد الدورة التاسعة والثلاثين في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع يوم الثلاثاء الموافق 23 / 3 / 2021م ، ولمدة ثلاثة أيام ، لعدد خمسين إمامًا مرشحًا من أئمة القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية )
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة والواعظات والإداريين بالوزارة والجهات التابعة لها في جميع المجالات ، وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس من خلال البروتوكول الموقع بينهما ، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة .
وذلك بمقر كلية الآداب جامعة عين شمس ، وهم :
|م
|الاسم
|المديرية
|1.
|محمد علي أحمد عبد الحليم
|القاهرة
|2.
|محمد محمود سيد أحمد
|القاهرة
|3.
|جابر عبد المقصود عفيفي
|القاهرة
|4.
|عبد الحميد رضوان عبد الحميد رضوان
|القاهرة
|5.
|حسين عبد الكريم علي
|القاهرة
|6.
|محمود محمد أحمد الخليجي
|القاهرة
|7.
|أحمد سعد محمد عبد الموجود
|القاهرة
|8.
|مصطفي محمد جمال الدين
|القاهرة
|9.
|أحمد محمد محمد ابراهيم اللقية
|القاهرة
|10.
|محمود عبد الله محمود محمد شحاته
|القاهرة
|11.
|السيد محمد محمد الكومي
|القاهرة
|12.
|عصام عبد العليم السيد محمد
|القاهرة
|13.
|عمرو عادل عبد الستار محمد
|القاهرة
|14.
|حسن حسين مطر حسن
|القاهرة
|15.
|أسامة عبد الرازق محمد سلامة
|القاهرة
|16.
|أحمد محمد السيد عبد المجيد فياض
|القاهرة
|17.
|سامي عبد لله عبد الجواد
|القاهرة
|18.
|أحمد محمد أحمد عبد العزيز
|القاهرة
|19.
|عبد الرحمن محمد طه حسين
|القاهرة
|20.
|ناجي خطاب الدبابي
|القاهرة
|21.
|عماد محمد السيد مجاهد
|الجيزة
|22.
|يوسف محمد محمد عتمان
|الجيزة
|23.
|أحمد محمد عبد الله السعيد
|الجيزة
|24.
|إسلام ماهر عبد الجيد شعبان
|الجيزة
|25.
|عبد الغنى عبد العزيز حمد حسب النبي
|الجيزة
|26.
|محمد مصطفى محمد مرسي
|الجيزة
|27.
|مصطفى محمود أحمد إسماعيل
|الجيزة
|28.
|مبروك وجيه مبروك عبد العال
|الجيزة
|29.
|يحيي الدسوقي السباعي الدسوقي
|الجيزة
|30.
|محمد محمود محمد أحمد
|الجيزة
|31.
|عمر كمال جمعة شيمي
|الجيزة
|32.
|إبراهيم شعبان رجب عبد الله
|الجيزة
|33.
|حامد معوض حجازي محمد
|الجيزة
|34.
|خالد راضي خالد عبد الحميد
|الجيزة
|35.
|سيد حسين صالح عبد النبي
|الجيزة
|36.
|محمد صلاح محمد الفرارجي
|القليوبية
|37.
|محمد ايوب عبد الرؤوف غنيم
|القليوبية
|38.
|عبد الله حمدي احمد
|القليوبية
|39.
|علي السيد احمد قرماني
|القليوبية
|40.
|احمد طارق صبحي سيد
|القليوبية
|41.
|محمد فتحي سيد سليمان
|القليوبية
|42.
|احمد قدري ابراهيم محمود
|القليوبية
|43.
|محمد عطا احمد علي
|القليوبية
|44.
|اسماعيل حسان ابراهيم علي
|القليوبية
|45.
|مصطفى محمد عبد الحميد احمد
|القليوبية
|46.
|هاني مسعد عبد الحميد صوابي
|القليوبية
|47.
|نور محمد محمود تهامي
|القليوبية
|48.
|احمد محمد عبد الرحمن غلاب
|القليوبية
|49.
|محمود هلال سيد احمد
|القليوبية
|50.
|سامح محمد عبد الحميد محمد
|القليوبية