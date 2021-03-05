هل لبس السواد على الميت يجعل الملائكة تسحبه إلى النار؟.. الإفتاء تجيب

ورد سؤال عبر صفحة دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: "من المعتاد فى مصر ارتداء الملابس السوداء على الميت.. فقالت لى إحدى زميلاتى إن لبس السواد يجعل الملائكة تسحب والدتى إلى النار فهل هذا الكلام صحيح؟" .



وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر عبر فيس بوك ردا على السؤال قائلا إن هذا كلام غير صحيح بالمرة.





وأضاف أنه لا يشترط لبس السواد فى الحداد فيمكن لبس أى لون طالما أنه ليس مظهرا من مظاهر الفرح لأن العبرة بستر العورة.





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