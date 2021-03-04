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برلمان

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى اللواء كمال عامر

الخميس 04/مارس/2021 - 06:55 م
الراحل النائب كمال
الراحل النائب كمال عامر
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أحمد أيمن
نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى بيان صحفى لها، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، والأسرة البرلمانية المصرية، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

وكان قد توفي اليوم النائب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وقال  النائب مصطفى بكري" في بيان له: "البقاء لله، رحل عن دنيانا رمز وطني وقيمة نعتز بها هو اللواء الدكتور كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والمحافظ الأسبق لأسوان ومرسى مطروح ، رحل الإنسان الذي كان من أبرز رجالات القوات المسلحة".

وتخرج اللواء كمال عامر عام 1962 من الكلية الحربية بسلاح المشاة، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية فى أكتوبر 1972، وحصل على درجة الزمالة فى الاستراتيجية العسكرية فى يونيو 1984.

وحصل اللواء كمال عامر على درجة الكتوراة فى الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وله العديد من المؤلفات فى التاريخ العسكرى والأمن القومى المصرى، وشغل جميع المناصب القيادية فى سلاح المشاة، ثم قائدًا للقوات المصرية على عمليات الخليج الثانية ورئيسًا للأركان، وتولى بعد ذلك قيادة الجيش الثالث الميدانى، ورئيسًا لأركانه حتى عام 1994.

وتولى بعد ذلك إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع ونائبًا لها حتى 1997، ثم بعد ذلك شغل العديد من الوظائف المدنية البارزة مثل محافظًا لمطروح، ومحافظًا لأسوان و وتولى رئاسة لجنة الجفاع والأمن القومي بالبرلمان.
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