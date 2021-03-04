انطلاق احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وهاني شاكر

انطلقت فعاليات اعلان بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ٢٠٢١ بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعدد من رموز بورسعيد.

حضر الاحتفالية الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة للصور الثقافة والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس واللواء سمير فرج.

ومن المنتظر ان يحيي الاحتفالية الفنان هاني شاكر امير الغناء العربي ، نقيب المهن الموسيقية.

كما افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد ، قبل بدء إطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ ، وبحضور السفيرة فايزة ابو النجا ونائب المحافظ والسكرتير العام.





يذكر أن قاعة السفيرة فايزة أبو النجا شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن أعمال تطوير الديوان العام ، وتم تسميتها بهذا الاسم تخليدا للسفيرة فايزة ابو النجا ابنة محافظة بورسعيد التى كانت من النماذج السياسية المشرفة لبورسعيد ومصر جميعا ، وأشادت وزيرة الثقافة بمجمل التطورات التى شهدتها بورسعيد مؤخرا معربه عن سعادتها باطلاق فعاليات اختيار بورسعيد كعاصمة للثقافة اليوم .