ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

انطلاق احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وهاني شاكر

الخميس 04/مارس/2021 - 09:07 م
انطلاق احتفالية بورسعيد
انطلاق احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية
Advertisements
محمد الغزاوي
انطلقت فعاليات اعلان بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية ٢٠٢١ بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وعدد من رموز بورسعيد. 

حضر الاحتفالية  الدكتور اشرف زكى نقيب المهن التمثيلية  والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة  العامة للصور الثقافة والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار الرئيس واللواء سمير فرج. 

ومن المنتظر ان يحيي الاحتفالية الفنان هاني شاكر امير الغناء العربي ، نقيب المهن الموسيقية.

كما افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم  وزيرة الثقافة ، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الخميس، قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد ، قبل بدء إطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ ، وبحضور السفيرة فايزة ابو النجا ونائب المحافظ والسكرتير العام. 

يذكر أن قاعة السفيرة فايزة أبو النجا شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن أعمال تطوير الديوان العام ، وتم تسميتها بهذا الاسم تخليدا للسفيرة فايزة ابو النجا ابنة محافظة بورسعيد التى كانت من النماذج السياسية المشرفة لبورسعيد ومصر جميعا ، وأشادت وزيرة الثقافة بمجمل التطورات التى شهدتها بورسعيد مؤخرا معربه عن سعادتها باطلاق فعاليات اختيار  بورسعيد كعاصمة للثقافة اليوم .
انطلاق احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وهاني شاكر
انطلاق احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وهاني شاكر
انطلاق احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وهاني شاكر
انطلاق احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وهاني شاكر
انطلاق احتفالية بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية بحضور إيناس عبد الدايم وهاني شاكر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إيناس عبد الدايم: المشروعات الثقافية في أسوان ركيزة لاستضافة الفنون العالمية

وزيرة الثقافة والمحافظ يطلقان فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية".. وتكريم 7 شخصيات

بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية .. وزيرة الثقافة : إطلاق 108 فعاليات ثقافية وفنية الخميس القادم

عاصمة الثقافة.. إطلاق اسم الفنان محمود ياسين على شارع في بورسعيد.. فيديو

هاني شاكر يصل بورسعيد لإحياء حفل عاصمة الثقافة المصرية

محافظ بورسعيد يستقبل هاني شاكر قبل احتفالية عاصمة الثقافة المصرية

ترشيحاتنا

العب برجولة.. الجماهير تدعم الأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولي

دنيا عبد العزيز تكشف مفاجأة عن عدم زواجها.. فيديو

السودان.. قرار عاجل بشأن نظام الحكم في البلاد || تفاصيل

الوديعة البنكية .. هل يجب فيها الزكاة ؟ .. الإفتاء تجيب

أول تصريح من توفيق عبد الحميد بعد إصابته بفيروس كورونا

بشرى في 2021.. هاني الناظر يكشف عن 5 مؤشرات تتنبأ برحيل كورونا عن العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوق الركبة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالة جريئة

وزير الرياضة يسلم جوائز كأس العالم للرماية خرطوش .. صور

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود