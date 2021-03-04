اختراع ولّا اكتشاف .. حقيقة توليد الطاقة الكهربائية.. تاريخ يعود لعام 600 قبل الميلاد

عندما يطرح سؤال مثل: (من اخترع الكهرباء) نحتاج للإجابة عن هذا السؤال أن نوضِح أن الكهرباء لم يتم اختراعها، وإنما تم اكتشافها؛ فهي شكل من أشكال الطاقة التي احتاج البشر إلى الكثير من الوقت لاكتشاف وجودها في الطبيعة.









بدأ أول فصولها عام 600 قبل الميلاد تقريبا، ولم يكن مجرد شخص واحد هو الذي اكتشف الكهرباء، بل كان هناك العديد من العقول العظيمة التي ساهمت في أن نستمتع اليوم بكل ما توفره لنا الكهرباء من رفاهية.









عرف الناس الكهرباء منذ العصور القديمة، ولكنهم استفادوا منها لخدمتهم منذ حوالي 250 سنة فقط، إذ أظهرت تجارب بنجامين فرانكلين (Benjamin Franklin)‏ للكهرباء، وخاصة تجربته الشهيرة التي أجراها في عام 1752م أن معرفة الإنسان بالكهرباء كانت بسيطة جدا في عصر الثورة الصناعية الأولى، ومنذ ذلك الوقت تطوّرت طرق استخدام الكهرباء بشكل مستمرّ لتلبّي متطلّبات الحياة العامّة.



تعرف الكهرباء بأنها الظاهرة الناشئة عن وجود شحنات كهربائية، إذ تُبنى الوحدة الأساسية للشحنة على البروتون أو الإلكترون، وتكون شحنة البروتون موجبة، في حين أنّ شحنة الإلكترون سالبة، وهناك ثلاثة أنظمة أساسية من الوحدات المستخدمة لقياس الكميات الكهربائية، إلّا أنّ أكثرها شيوعًا هو النظام الذي يستخدم فيه الأمبير (ampere) كوحدة لقياس التيار الكهربائي، والكولوم (coulomb) كوحدة لقياس الشحنة الكهربائية، والفولت (volt) لقياس القوة الدافعة الكهربائية، والأوم (ohm) لقياس المقاومة الكهربائية.



