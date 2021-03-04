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ثقافة

وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يفتتحان قاعة السفيرة فايزة أبو النجا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:51 م
صدى البلد
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طارق موسى
افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس مساء، قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد. 

تم الافتتاح قبل بدء إطلاق فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية لعام ٢٠٢١ ، وبحضور السفيرة فايزة ابو النجا ونائب المحافظ والسكرتير العام.

يذكر أن قاعة السفيرة فايزة أبو النجا شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة ضمن أعمال تطوير الديوان العام، تم تسميتها بهذا الاسم تخليدا للسفيرة فايزة ابو النجا ابنة محافظة بورسعيد والتى كانت من النماذج السياسية المشرفة لبورسعيد ومصر جميعا. 

وأشادت وزيرة الثقافة بمجمل التطورات التى شهدتها بورسعيد مؤخرا معربة عن سعادتها باطلاق فعاليات اختيار بورسعيد كعاصمة للثقافة المصرية.
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