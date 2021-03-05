مصر تسجل 587 إصابة جديدة بكورونا.. ورئيس وزراء ليبيا المعين يرسل قائمة الحكومة للبرلمان.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا

الكويت تفرض حظر تجول جزئيًا في كافة أرجاء البلاد

السعودية تغلق 12 مسجدا بسبب إصابات كورونا بين المصلين

كامالا هاريس لنتنياهو: أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل

الأمم المتحدة تطالب القوات الإريترية بمغادرة إثيوبيا





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الأنباء" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 587 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا و49 وفاة تأثرا بالوباء، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، مشيرةً إلى مغادرة 455 متعافيًا من كورونا المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات المنظمة العالمية.





وذكرت "الوطن" أن مجلس الوزراء المصري أعلن أن السلطات الصحية بدأت، الخميس، تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن قرابة 153 ألف شخص تقدموا بطلبات للتطعيم منذ الأحد الماضي، عندما أتاحت الحكومة إمكانية تسجيل الطلبات عبر الإنترنت.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن مجلس الوزراء الكويتي قرر فرض حظر تجول جزئي في كافة أرجاء البلاد، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحًا، لمدة شهر كامل.





وأشارت "القبس" إلى أن المجلس قرر أيضًا ، تمديد عدم دخول البلاد لغير الكويتيين وحتى إشعار آخر.





وذكرت "الراي" أن وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، أعلنت أنها أغلقت 12 مسجدا في 5 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا بين صفوف المصلين.





وقالت "الوطن" إن رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد الدبيبة أعلن إنه قدم قائمة بأعضاء حكومته لبرلمان بلاده المقسم بينما يستعد لعقد جلسة محتملة في مدينة سرت يوم الاثنين لبحث حكومة وحدة جديدة.





وقالت "الأنباء" إن الأمم المتحدة قالت إنه "بات جليا للجميع الآن" أن القوات الإريترية تعمل في مختلف أنحاء إقليم تيجراي بشمال إثيوبيا وأن "تقارير مدعومة بأدلة دامغة" تشير إلى أنها مسؤولة عن فظائع، مؤكدةً أنه "لا بد لقوات الدفاع الإريترية أن تغادر إثيوبيا وينبغي عدم تمكينها أو السماح لها بمواصلة حملتها للتدمير قبل أن تفعل ذلك".





دوليًا، نقلت "الوطن" عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، ترحيب واشنطن بسحب الدول الأوروبية اقتراحا لانتقاد إيران أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.





وذكرت "الجريدة" أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أكدت في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزام إدارة بايدن بالشراكة الأمريكية الإسرائيلية، والتزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل.







