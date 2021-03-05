دورى القسم الثاني.. بورتو يتصدر القاهرة.. والداخلية وصيفا

انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني والتى شهدت فوز بورتو السويس علي شقيقه منتخب السويس بنتيجة هدف دون رد .
ويتصدر بورتو السويس مجموعة القاهرة بينما تراجع الداخلية لمركز الويف بعد الخارة امام فريق النصر القاهري بنتيجة هدف دون رد .
وجاءت النتائج كالتالي :
النصر 1-0 الداخلية
السكة الحديد 0-0 الترسانة
كوكاكولا 1-0 بتروجيت
النجوم 1-1 المريخ
بورتو السويس 1-0 منتخب السويس
القناة 1-0 زد
سرس الليان 2-2 جمهورية شبين
ترتيب المجموعة
1- بورتو السويس : 29
2- الداخلية : 28
3- الترسانة : 27
4- كوكاكولا : 26
5-المريخ : 23
6- القناة :22
7- منتخب السويس : 22
8- زد اف سي : 20
9- النصر : 19
جمهورية شبين : 19
11 - النجوم : 19
12- السكة الحديد : 18
13- سرس الليان : 18
14- بتروجيت : 16
15- الزرقا : 13
16- طنطا : 12