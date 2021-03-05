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رياضة

دورى القسم الثاني.. بورتو يتصدر القاهرة.. والداخلية وصيفا

الجمعة 05/مارس/2021 - 05:38 م
بورتو
بورتو
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عبدالله هشام
انتهت منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني والتى شهدت فوز بورتو السويس علي شقيقه منتخب السويس بنتيجة هدف دون رد . 

ويتصدر بورتو السويس مجموعة القاهرة  بينما تراجع الداخلية لمركز الويف بعد الخارة امام فريق النصر القاهري بنتيجة هدف دون رد .

وجاءت النتائج كالتالي :

النصر 1-0 الداخلية 
السكة الحديد 0-0 الترسانة 
كوكاكولا 1-0 بتروجيت 
النجوم 1-1 المريخ 
بورتو السويس 1-0 منتخب السويس 
القناة 1-0 زد 
سرس الليان 2-2 جمهورية شبين

ترتيب المجموعة 
1- بورتو السويس : 29 
2- الداخلية : 28 
3- الترسانة : 27 
4- كوكاكولا : 26
5-المريخ : 23 
6- القناة :22 
7- منتخب السويس : 22 
8- زد اف سي : 20 
9- النصر : 19 
جمهورية شبين : 19 
11 - النجوم : 19 
12- السكة الحديد : 18 
13- سرس الليان : 18 
14- بتروجيت : 16
15- الزرقا : 13 
16- طنطا : 12 
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