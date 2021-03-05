الخشت : جامعة القاهرة تحولت إلى الجيل الثالث.. فيديو

أعرب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بتصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، في تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية وهندسة البترول والهندسة المدنية والإنشاءات.





وقال "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نعمل منذ 3 سنوات علي المعايير التي تؤهل للوصول إلى التصنيفات العالمية".





وأضاف: "جامعة القاهرة تحولت الآن إلي جامعة من الجيل الثالث، وتضمن أكبر منصة علمية إلكترونية التي يتم استخدامها في الجامعات العالمية، والتي يمكن من خلالها التوصل والتفاعل مع الطلاب".





وأشار الي ان الاهتمام بالتخصصات البيئية ساعد على تحسين تصنيف جامعة القاهرة عالميا، وندرس المعايير التي تستند عليها التصنيفات العالمية.. وتم وضع خطة على أعلى مستوى لتطبيق هذه المعايير"، قائلا: "تم تطوير أكثر من 67 مركزا ووحدة مركزية، إضافة إلى تطوير المعامل المختلفة داخل الجامعة".





وأوضح: "لأول مرة تم إنشاء مجلة للعلوم الإنسانية الدولية لجامعة القاهرة، والجامعة لم تكن لها مجلة دولية في العلوم الإنسانية وينشر فيها كبار الباحثين في العالم في مختلف الجامعات الدولية".