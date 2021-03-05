ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الخشت : جامعة القاهرة تحولت إلى الجيل الثالث.. فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:44 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
محمد القاضي
أعرب الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بتصنيف جامعة القاهرة ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، في تخصصات الصيدلة وعلم الأدوية وهندسة البترول والهندسة المدنية والإنشاءات.

وقال "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نعمل منذ 3 سنوات علي المعايير التي تؤهل للوصول إلى التصنيفات العالمية".

وأضاف: "جامعة القاهرة تحولت الآن إلي جامعة من الجيل الثالث، وتضمن أكبر منصة علمية إلكترونية التي يتم استخدامها في الجامعات العالمية، والتي يمكن من خلالها التوصل والتفاعل مع الطلاب".

وأشار الي ان الاهتمام بالتخصصات البيئية ساعد على تحسين تصنيف جامعة القاهرة عالميا، وندرس المعايير التي تستند عليها  التصنيفات العالمية.. وتم وضع خطة على أعلى مستوى لتطبيق هذه المعايير"، قائلا: "تم تطوير أكثر من 67 مركزا ووحدة مركزية، إضافة إلى تطوير المعامل المختلفة داخل الجامعة".

وأوضح: "لأول مرة تم إنشاء مجلة للعلوم الإنسانية الدولية لجامعة القاهرة، والجامعة لم تكن لها مجلة دولية في العلوم الإنسانية وينشر فيها كبار الباحثين في العالم في مختلف الجامعات الدولية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

خلال 3 أعوام.. جامعة القاهرة تحقق طفرات غير مسبوقة في التصنيفات الدولية

جامعة القاهرة تحقق طفرة في تصنيف الاستشهادات العلمية الإسباني ويبومتركس يناير 2021

جامعة القاهرة تتقدم 117 مركزا في التصنيف الإسباني ويبومتركس

جامعة القاهرة تحقق إنجازا عالميا بتقدمها في 27 تخصصا في تصنيف QS البريطاني 2021

ترشيحاتنا

أول رد فعل لـ مصطفى بعد طرده أمام أنقرة جوجو

8 طلقات.. مقتل مصري وإصابة آخر في السعودية .. صور

جيران ضحية "وابور الجاز" بشبرا الخيمة: زوجها لم يرحم توسلاتها وظروف حملها

حال انسحاب تونجيت السنغالي.. موقف صعب لـ الزمالك في دوري أبطال أفريقيا

أوين يكشف سرا.. ماني رفض الحصول على ركلة جزاء حتى لا يسجلها صلاح

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ مصابي كورونا .. الطريقة المناسبة لتطهير المنزل والمنظفات الصحيحة

بإطلالة جريئة.. ميار الغيطي تثير الجدل من المالديف

بدون ماكياج .. ديانا حداد تتألق بالكاجوال داخل سيارتها