رئيس جامعة أسيوط يترأس لجنة اختيار عميد كلية الآداب

ترأس الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية الآداب؛ مساء أمس الأربعاء الأول من مايو ؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، بعضوية الدكتور محمد عبد العظيم طلب وكيل كلية التجارة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق بجامعة أسيوط، والدكتور محمد أحمد محمد وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق بجامعة أسيوط، والدكتور محمد نور الدين إبراهيم السبعاوي استاذ الجغرافيا البشرية وعميد كلية الآداب الأسبق بجامعة المنيا، والدكتورة أمل عبدالفتاح سويدان أستاذ تكنولوجيا التعليم بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، ورئيس لجنة قطاع الدراسات التربوية.





وصرح الدكتور أحمد المنشاوى ، بأن اللجنة استقبلت (٨) أساتذة يتنافسون لعمادة كلية الآداب، وتضم قائمة المتقدمين كلًا من: الدكتور أحمد زايد عبد الله الأستاذ بقسم الجغرافيا، والدكتورة نها عبد العزيز رزق الأستاذ بقسم اللغة الفرنسية، والدكتور عماد علي عبد السميع الأستاذ بقسم الدراسات الإسلامية، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور أحمد كمال عبد الوهاب بهنساوي الأستاذ بقسم علم النفس، والدكتور محمود علي عبد المعطي الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها، والدكتور مجدى عبد الجواد علوان الأستاذ بقسم الآثار ، والدكتور محمد السيد محمد أبو رحاب الأستاذ بقسم الآثار.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها إلى خطط تطوير الأداء، ومقترحات وأفكار المتقدمين، للترشح لعمادة الكلية، ورؤي التطوير والارتقاء بقطاعات الكلية التعليمية، والبحثية والمجتمعية.